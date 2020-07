В НХЛ появится новый клуб – «Сиэтл Кракен»

Новый клуб в Национальной хоккейной лиге будет называться «Сиэтл Кракен», сообщает пресс-служба американской команды.

О том, что в сильнейшей хоккейной лиге мира появится клуб из Сиэтла, стало известно несколько лет назад, однако сейчас руководство определилось с полным названием, логотипом и игровой формой.

A legend from the deep awakens.



Meet the Seattle Kraken → https://t.co/to5BtVVPh1 pic.twitter.com/FQfOdaiGQQ