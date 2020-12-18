Хобби стало бизнесом: жительница Дрогичина получила субсидию на ремесленничество

Она изготавливает фигурки из гипса.Открыла в себе талант женщина несколько лет назад. Молодая семья строила дом, и супруги самостоятельно отливали декоративную плитку. Процесс увлек девушку, возникла идея делать сувениры. Но раньше это было не более чем хобби.– поделилась Юлия Гребень.Мастерица получила финансовую поддержку в размере 11 бюджетов прожиточного минимума. За эти деньги она купила перфоратор для смешивания гипса, материал для изделий и силикон для изготовления форм (самая существенная часть расходов). Трудится Юлия в мастерской, которую муж оборудовал для нее на втором этаже дома. В ее ловких руках гипс превращается в забавных мишек Тедди, изящных ангелочков, статных слонов и другие декоративные фигурки.– рассказала ремесленница.Ее изделия продаются в цветочно-сувенирных магазинах, женщина получает заказы и в интернете.– призналась Юлия.