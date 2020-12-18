Ремесленница из Дрогичина Юлия Гребень в этом году получила субсидию на организацию собственного дела, сообщает БЕЛТА.
Она изготавливает фигурки из гипса.
Открыла в себе талант женщина несколько лет назад. Молодая семья строила дом, и супруги самостоятельно отливали декоративную плитку. Процесс увлек девушку, возникла идея делать сувениры. Но раньше это было не более чем хобби.
– Раньше я работала бухгалтером и маркетологом. Потом какое-то время не работала, стояла на учете по безработице в службе занятости. В нашем небольшом городке работу найти не так-то и просто. В отделе по труду сработали оперативно: предложили воспользоваться субсидией, направили на курсы по основам предпринимательской деятельности, – поделилась Юлия Гребень.
Мастерица получила финансовую поддержку в размере 11 бюджетов прожиточного минимума. За эти деньги она купила перфоратор для смешивания гипса, материал для изделий и силикон для изготовления форм (самая существенная часть расходов). Трудится Юлия в мастерской, которую муж оборудовал для нее на втором этаже дома. В ее ловких руках гипс превращается в забавных мишек Тедди, изящных ангелочков, статных слонов и другие декоративные фигурки.
– Дети в восторге от объемных раскрасок. Иногда их покупают и взрослые – как антистресс. Самый ходовой товар – статуэтки ангелов. В последнее время хорошо продаются и фигурки слонов, – рассказала ремесленница.
Ее изделия продаются в цветочно-сувенирных магазинах, женщина получает заказы и в интернете.
– Благодарна службе занятости за помощь. Я всегда мечтала о том, чтобы работать на себя и получать от этого удовольствие, – призналась Юлия.
Опубликовано:
1774
Хобби стало бизнесом: жительница Дрогичина получила субсидию на ремесленничество
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter