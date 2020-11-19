Хабиб Нурмагомедов отверг возможность возобновления карьеры

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ТАСС

, – ответил Нурмагомедов на вопрос о ближайших планах.По его словам, пока он не видит себя в политике., – отметил спортсмен.Он также подтвердил, что не намерен продолжать профессиональную спортивную карьеру:Победитель Абсолютного бойцовского чемпионата 24 октября объявил об окончании карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире в Абу-Даби. На счету 32-летнего россиянина 29 побед и ни одного поражения в ММА.