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Хабиб Нурмагомедов отверг возможность возобновления карьеры

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в ближайшие пять лет намерен получить высшее образование в РЭУ им. Плеханова, где учится на заочном отделении, а также серьезно заняться сельским хозяйством. О своих планах он рассказал в четверг на встрече с молодежью в дагестанском Дербенте, пишет ТАСС.

Фото: ТАСС

"В следующем году я выпускаюсь, хотел бы защитить диплом, магистратуру и т. д., больше времени уделить образованию... Я купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиться. У меня есть бычки на откорме, есть коровы. Занимаюсь сельским хозяйством – не сказать, чтобы на мировом уровне, но когда-то я [и в спорте] начинал тренироваться", – ответил Нурмагомедов на вопрос о ближайших планах.

По его словам, пока он не видит себя в политике. "Мне хотелось бы участвовать там, где я могу принести пользу, это не обязательно большая политика. В данный момент я могу приносить пользу, не являясь большим политиком, и мне этого достаточно", – отметил спортсмен.

Он также подтвердил, что не намерен продолжать профессиональную спортивную карьеру: "Можно драться и до 40 лет, но цель должна быть. У меня была цель добраться до вершины, я добрался. Дальше у меня там соревновательного интереса нет".

Победитель Абсолютного бойцовского чемпионата 24 октября объявил об окончании карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире в Абу-Даби. На счету 32-летнего россиянина 29 побед и ни одного поражения в ММА.
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