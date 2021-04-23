КГК: большинство аптек снизили цены на лекарства

Контрольные мероприятия по проверке обоснованности стоимости лекарственных препаратов продолжаются. Согласно результатам мониторингов большинство аптечных сетей снизили цены на препараты.Так, например, в аптечной сети ООО "Здоровое решение" (продажа лекарств в данной сети была приостановлена с 22 марта по 5 апреля за нарушения законодательства в сфере фармацевтической деятельности) за счет уменьшения торговой надбавки цены на все препараты уменьшены на 1,5–8,1%. По наиболее востребованным лекарствам произошло существенное снижение стоимости (цена препарата "Аркоксиа" уменьшена на 15,4%, "Конкор" – на 25,6%, "Меласон" – на 36,6%, "Неуробекс" – на 10,5%, "Сермион" – на 10,5% и т.д.).В ходе мониторинга установлено, что отдельные сети не поднимали с начала текущего года цены на препараты или самостоятельно принимают меры по их снижению. Так, в двух аптечных сетях по сравнению с началом этого года не изменились цены на 53,4% лекарств (500 наименований). При этом данными продавцами принято решение о снижение цен на лекарства, стоимость которых была увеличена в феврале 2021 года (снижены цены более чем на 50 наименований лекарств в размере до 10%).отметили в КГК.В настоящий момент Комитет госконтроля проводит мероприятия в отношении трех аптечных сетей в Брестской области (рекомендации об устранения нарушений выданы ООО "СемВлас", ЧУТП "Мир лекарств", ЧУТП "Софифурия") и ООО "Партнер Медитек (Минск), где в марте-апреле установлены факты повышения цен на лекарства.Субъектам, реализующим лекарства, предлагается снизить стоимость, не дожидаясь предписаний контролирующих и надзорных органов