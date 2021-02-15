Казахстан примет активное участие в XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая пройдет в белорусской столице 18–21 февраля. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в посольстве Казахстана в Беларуси.
Книжная продукция Республики Казахстан будет представлена в двух форматах: в составе центрального экспонента – Содружества Независимых Государств – и странового стенда.
«Страновая экспозиция будет посвящена 30-летию Независимости Казахстана и сформирована силами ряда казахстанских организаций. Содействие в формировании стенда оказали Книжная палата Республики Казахстан и Союз писателей Казахстана, – рассказали в казахстанской дипломатической миссии. – Делегацию возглавляет генеральный директор Национальной академической библиотеки Республики Казахстан в г. Нур-Султан Умитхан Муналбаева».
В рамках выставки состоятся презентации основной экспозиции Казахстана, книжной продукции, выпускаемой в регионах страны, знаковых фолиантов современности и литературных проектов.
«В рамках концерта стран СНГ запланировано выступление поэта, лауреата Государственной молодежной премии «Дарын» Бекзата Смагулова и казахстанской исполнительницы Алии Гуцевой, в репертуаре которой прозвучат произведения Латифа Хамеди и Мукагали Макатаева, юбилеи которых широко отмечаются в Казахстане и за его пределами», – отметили в посольстве Казахстана.
Кроме того, ожидается, что на полях выставки между Национальной академической библиотекой Республики Казахстан в г. Нур-Султане и Национальной библиотекой Республики Беларусь будет подписан Меморандум о сотрудничестве. А его началом послужит открытие в Национальной библиотеке Республики Беларусь Центра казахстанской литературы и культуры.
Также запланированы встречи казахстанской делегации с представителями Союзов писателей Беларуси.
Фото: БЕЛТА
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Казахстан представит обширную страновую экспозицию на XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке
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