Католическое Рождество: рецепты традиционных блюд

По традиции, католическому Рождеству предшествует Адвента – период подготовки к празднику, а непосредственно в предпраздничный вечер – сочельник (подробнее о сочельнике можно почитать здесь).
С появлением на небе первой звезды в ночь с 24 на 25 декабря заканчивается пост сочельника.
Праздник Рождества Христова принято отмечать в кругу семьи и близких, дарить подарки. Хозяйки накрывают праздничный стол с уже не постными блюдами.
Примерное меню для праздничного рождественского стола
Рождественский гусь с яблоками
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• Гусь - 4 кг
• Лук репчатый - 2 штуки
• Морковь - 1 штука
• Яблоко - 3 штуки
• Семена тмина - 1 чайная ложка
• Соль - 100 г
• Перец черный молотый - по вкусу
• Кукурузная мука - 2 столовые ложки
• Коньяк - 3 столовые ложки
2. Для начинки крупно режем 1 луковицу, удаляем сердцевину у яблок, крупно нарезаем, добавляем тмин, перемешиваем.
3. Со всех сторон натираем тушку небольшим количеством соли и молотым перцем (соль не нужна, если вы предварительно замочили гуся). С помощью деревянных шпажек или зубочисток закройте горло гуся кожей. Начиняем гуся яблоками и луком с тмином и зашиваем отверстие (подойдут шпажки или зубочистки). Ножки связываем несинтетической нитью.
4. При помощи шпажки или иного острого предмета делаем проколы в коже тушки, чтобы из нее лучше вытапливался жир. Отправляем гуся с яблоками в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 50-70 минут. Гусь должен лежать на грудке, спинкой вверх.
5. Через указанное время аккуратно переворачиваем тушку и жарим еще столько же, периодически поливая гуся вытапливающимся жиром. Далее доводим до готовности (при проколе мяса сок из тушки должен вытекать прозрачным) в зависимости от духовки и размеров птицы. Если птица молодая, требуется 2-3 часа.
6. Пока готовится гусь с яблоками, можно заняться соусом. Сначала бульон. Кладем в кастрюлю срезанные потрошки, жир, специи, обжаренные на сухой сковороде нарезанные морковь и вторую луковицу. Заливаем водой, доводим до кипения и варим минут 10.
7. Приблизительно 10 столовых ложек гусиного жира, вытопившегося в процессе запекания птицы, смешиваем с парой ложек муки, ставим на огонь, добавляем рюмку алкоголя, соль, пару половников гусиного бульона и готовим вместе, помешивая, пока соус не загустеет.
8. Удаляем начинку из гуся. Готовой птице даем постоять 10-15 минут, прикрыв ее фольгой, чтобы она стала сочнее. Подаем к столу с соусом, в качестве гарнира можно использовать отваренный картофель.
Подробный пошаговый рецепт блюда
Рождественский фаршированный карп
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• Карп - 1 шт
• Лук репчатый - 1 шт
• Шампиньоны - 5-6 шт
• Сыр - 50-60 гр
• Майонез - 2-3 столовые ложки
• Лимон - 1 шт
• Соль - по вкусу
• Перец черный молотый - по вкусу
• Специи для рыбы - по вкусу
2. Карпа полейте соком половинки лимона, натрите солью, перцем, специями для рыбы. Через минут 10 смажьте майонезом, оставьте мариноваться на 40 минут.
3. Порежьте лук и грибы, обжарьте быстро на сковороде, чтобы убрать влагу, доводить до готовности грибы и лук не нужно. Посолите, поперчите по вкусу.
4. Положите рыбку на фольгу, наполните грибами с луком брюшко.
5. Делаем из фольги лодочку, чтобы сок рыбный не вытекал. Сделайте надрезы, вставьте дольки лимонные, вокруг тоже положите лимончик. Отправьте в горячую духовку (200 градусов) на 20-30 минут, в зависимости от размера рыбы.
6. Достаньте рыбку, посыпьте тертым сыром, верните в духовку еще на 20-30 минут.
Подробный пошаговый рецепт блюда
Шампиньоны фаршированные с сыром
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• Шампиньоны - 1 кг
• Лук репчатый - 1 головка
• Майонез - 200 г
• Сыр - 100 г
• Зелень - по вкусу
• Сливочное масло - 100 г
• Соль - по вкусу
• Перец черный молотый - по вкусу
2. Полученную смесь обжарить на сковородке до золотистого цвета.
3. Смесь лука и грибов, пока она горячая, сложить в шляпки шампиньонов, добавить туда небольшое количество майонеза, тертого сыра и зелени, лучше класть с образованием небольшой горки.
4. Выложить наполненные шампиньоны на противень, смазанный маслом, поставить в заранее нагретую до 200 градусов духовку и выпекать 30 минут.
Подробный пошаговый рецепт блюда
Салат "Гранатовый браслет"
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• Куриное филе - 300гр
• Картофель - 3шт
• Морковь - 2шт
• Свекла - 1шт
• Шампиньоны - 300гр
• Гранат - 1шт
• Майонез - 200гр
• Соль - по вкусу
2. Шампиньоны порежьте небольшими кусочками и обжарьте в растительном масле, посолив по вкусу.
3. Куриную грудку отварите до готовности (не забудьте посолить воду) и порежьте небольшими кусочками.
4. Для салата выберите большую круглую тарелку, выложите на нее листья салата, а в середину поставьте стакан (вверх дном). Вокруг стакана первым слоем выложите натертый на крупной терке картофель.
5. Смажьте картофельный слой майонезом, теперь выложите натертую на мелкой терке морковь, снова слегка смажьте майонезом.
6. Выложите измельченную куриную грудку, покройте и её слоем майонеза.
7. Следующий слой - обжаренные шампиньоны, которые тоже покройте майонезом.
8. Выложите натертую на мелкой терке свеклу, обильно смажьте всё майонезом.
9. Украсьте верх салата зернами граната.
Подробный пошаговый рецепт блюда
Рождественский творожный штоллен
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• Сливочное масло - 300 г
• Творог - 250 г
• Яйцо куриное - 2 штуки
• Лимонный сок - 2 столовые ложки
• Сахарная пудра - 2,5 стакана
• Коньяк - 2 столовые ложки
• Разрыхлитель - 15 г
• Пшеничная мука - 600 г
• Миндаль - 200 г
• Изюм - 150 г
• Курага - 100 г
• Цукаты - 150 г
• Ваниль - щепотка
2. Моем сухофрукты, если это необходимо. Курагу режем кусочками. Миндаль опускаем в кипяток на несколько минут - чтобы легко снять кожуру, очищенный подсушивает на сковородке или в духовке, молем в мелкую крошку. Цукаты и вымытые сухофрукты слегка обваливаем в горстке муки. Вмешиваем все наши орехи, цукаты и сухофрукты в тесто.
3. Муку смешиваем отдельно с разрыхлителем и добавляем постепенно к остальным продуктам. Замешиваем тесто.
4. Кладем наше тесто на присыпанный мукой стол и делим тесто пополам, из каждой половины формируем продолговатый батон. Ребром ладони делаем на батоне желобок, как бы отделяя треть батона. Заворачиваем эту треть на большую часть. Это и есть форма штоллен - она символизирует спеленатого младенца Христа. Аналогично поступаем со второй половиной теста.
5. Кладем штоллены на противень, застеленный фольгой, и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно час до готовности (лучше чаще проверять - маленький штоллен печется быстрее). Вынимаем из духовки, кладем на решетку и еще горячими пропитываем растопленным маслом (около 100 г). Обильно посыпаем сахарной пудрой, ее уйдет примерно стакан-полтора. Даем штолленам остыть.
6. Заворачиваем в несколько слоев фольги или пергаментной бумаги и отправляем созревать на 2-3 недели в прохладное место - например, в холодильник или на балкон. Периодически лучше доставать штоллены и посыпать новым слоем сахарной пудры. Есть можно и сразу, но «дозревший» штоллен все же вкуснее.
Подробный пошаговый рецепт блюда
Рождественский глинтвейн
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• Красное сухое вино - ¾ л
• Вода - ¾ л
• Яблоко - 2 штуки
• Апельсины - 2 штуки
• Мед - 200 г
• Корица - по вкусу
• Гвоздика - по вкусу
• Анис (бадьян) - по вкусу
• Кардамон - по вкусу
• Мускатный орех - по вкусу
• Имбирь - по вкусу
• Каркаде - 1 столовая ложка
• Черный чай - 1 столовая ложка
2. Всыпать чай и специи. Использовать нужно не молотые специи, иначе глинтвейн получится мутным.
3. Залить вино, добавить нарезанные фрукты и мед.
4. Не доводя до кипения снять с огня.
5. Подавать горячим с имбирными пряниками.
Подробный пошаговый рецепт блюда
Приятного аппетита!
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