12 традиционных постных блюд в сочельник

• Белокочанная капуста - 1 штука

• Рис - 500 г

• Подсолнечное масло - 150 мл

• Лук - 200 г

• Сладкий перец - 150 г

• Стебель сельдерея - 100 г

• Помидоры - 100 г

• Морковь - 100 г

• Чеснок - 20 г

• Хмели-сунели - 5 г

• Зелень - 15 г

• Сацебели - 200 г

• Аджика - 10 г