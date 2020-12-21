12 традиционных постных блюд в сочельник

Какие блюда должны быть на столе в сочельникОбязательным блюдом является кутья. Готовят кутью из сваренной крупы – пшеницы, риса, перловки с добавлением орехов, сухофруктов и меда. Праздничную вечернюю трапезу начинают именно с кутьи.
На первое традиционно готовят постный борщ или капустный суп – капустняк. Овощные супы являются одним из основных блюд во время поста, поэтому чтобы придать супу нотку праздничности, можно добавить нетипичный для каждодневной готовки ингредиент, грибы например.
Из горячих блюд принято готовить голубцы, пюре из гороха, запекать, жарить или тушить рыбу и овощи, лепить постные вареники с различными начинками.
Вариантов холодных закусок и салатов достаточно много. Классический винегрет – излюбленный салат в пост. Квашеная капуста и всевозможные соленья отлично разнообразят стол в сочельник.
Выпечка также должна присутствовать на столе. Как правило, это домашний хлеб, пампушки и пирожки с начинкой и без.
В качестве десерта обычно готовят печеные яблоки с медом и корицей.
Традиционным напитком в сочельник является узвар – насыщенный компот из различных сухофруктов.
Придерживаясь основных традиций Рождественского сочельника, можно с легкостью приготовить праздничный ужин по всем канонам. Простые рецепты можно усложнять, экспериментировать с ингредиентами, придумывать что-то новое. Даже в постных блюдах полет фантазии не ограничен.
Предлагаем вам примерное меню из 12 блюд для праздничного сочельника.
Кутья
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• Пшеница - 1 стакан
• Малиновое варенье - 4 столовые ложки
• Мак - полстакана
• Изюм - полстакана
• Грецкие орехи - полстакана
• Мед - по вкусу
• Цукаты - по желанию
2. Пока варится пшеница, подготовьте остальные ингредиенты для кутьи. Промытый изюм насыпьте в чашку и залейте кипятком так, чтобы вода на 2−3 см покрывала сухофрукты. Оставьте изюм на 20 минут.
3. Тщательно промойте и ошпарьте кипятком мак, оставьте запаренный мак под крышкой на 15 минут. После этого необходимо слить воду и потолочь мак в ступке до появления белого «молочка». Затем добавьте к маку немного воды и мед, перемешайте.
4. Подготовьте орехи: очистите и порубите их на мелкие кусочки, затем немного поджарьте на сухой горячей сковороде.
5. Когда будет готова пшеница, слейте с нее воду, добавьте разбухший изюм, рубленые орехи, заправьте маком и малиновым вареньем, перемешайте. При необходимости можно добавить еще немного меда. Для более интересного вкуса можно насыпать в готовую кутью цукаты.
Подробный пошаговый рецепт кутьи
Капустняк
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• Капуста - 400 г
• Картофель - 3-4 шт
• Лук - 1 шт
• Морковь - 1 шт
• Сельдерей - 1 шт
• Лавровый лист - 1 шт
• Перец душистый - 3 горошины
• Чеснок - 2-3 зубчика
• Паста томатная - 2 столовые ложки
• Укроп, петрушка - по пучку
• Соль- по вкусу
2. Накрываем крышкой и готовим на медленном огне до мягкости овощей. Затем отключаем нагрев и оставляем настаиваться 15 минут.
3. Снимаем с кастрюли крышку, наливаем горячую воду, добавляем мелко порубленную зелень, выдавленный через пресс чеснок, солим, все перемешиваем и доводим до кипения на среднем огне.
Подробный пошаговый рецепт супа
Голубцы
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• Белокочанная капуста - 1 штука
• Рис - 500 г
• Подсолнечное масло - 150 мл
• Лук - 200 г
• Сладкий перец - 150 г
• Стебель сельдерея - 100 г
• Помидоры - 100 г
• Морковь - 100 г
• Чеснок - 20 г
• Хмели-сунели - 5 г
• Зелень - 15 г
• Сацебели - 200 г
• Аджика - 10 г
2. Варить рис примерно 20 минут. Слить воду и промыть рис.
3. Сделать зажарку. Нарезать и обжарить лук до прозрачного цвета на сковороде с подсолнечным маслом, кубиками мелко нарезать болгарский перец, морковь, сельдерей, томаты и все вместе обжаривать 10 минут, затем добавить рис. Все перемешать и добавить 20 г чеснока, всю зелень и специи.
4. Собрать голубцы. Взять лист капусты, выложить начинку и завернуть. Укладывать голубцы плотно в пустую кастрюлю, после заполнения кастрюли залить теплой водой, разбавленной соусом сацибели, и добить ложку аджики, прикрыть легким прессом или крышкой и варить минут 20–25, в зависимости от размера голубцов.
Подробный пошаговый рецепт голубцов
Манты с тыквой
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• Тыква - 200 г
• Лук - 1 шт
• Картошка - 1-2 шт
• Мука - 350-400 г
• Черный перец - по вкусу
• Соль - по вкусу
• Вода
• Укроп
2. Тыкву очищаем от кожуры, убираем семечки. Нарезаем маленькими кубиками, соизмеримыми с приготовляемыми мантами.
3. Картофель чистим, промываем под проточной водой. Режем кубиками такого же размера, как и тыкву.
4. Перемешиваем тыкву с картофелем. Добавляем измельченный лук.
5. Слегка присаливаем по вкусу. В конце отправляем в начинку мелко нашинкованный укроп. Еще раз вымешиваем массу.
6. Формируем манты: тонко раскатываем тесто, вырезаем кружочки. В серединку каждого кусочка кладем начинку, заворачиваем любым способом.
7. Готовим в пароварке 20 минут.
Подробный пошаговый рецепт мантов
Винегрет
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• Свекла - 400 г
• Морковь - 300 г
• Картофель - 400 г
• Соленые огурцы - 200 г
• Консервированный зеленый горошек - 400 г
• Квашеная капуста - 200 г
• Соль - по вкусу
• Свежемолотый черный перец - по вкусу
• Растительное масло - по вкусу
2. Огурцы нарезать кубиками. Капусту мелко нашинковать.
3. Свеклу, морковь и картофель очистить, затем все нарезать некрупными кубиками.
4. Смешать все ингредиенты, посолить, поперчить по вкусу и заправить растительным маслом. Подавать, украсив зеленью.
Подробный пошаговый рецепт винегрета
Постный жульен
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• Шампиньоны свежие - 300 г
• Морковь - 2 шт
• Лук репчатый - 1 шт
• Тофу - 100 г
• Вода - 50 г
• Мясо соевое - 80 г
• Мука пшеничная - 50 г
• Чеснок - 2 зубчика
• Тимьян - по вкусу
• Петрушка сушеная - по вкусу
• Соль - по вкусу
• Перец черный молотый - по вкусу
2. Два гриба нарезать пластинами и отложить в сторону (они послужат украшением блюда). Остальные грибы помыть и мелко нарезать.
3. Лук мелко порезать, морковь натереть на крупной терке. В сковороде на оливковом масле потушить лук, морковь, сушеную петрушку и грибы до мягкости. Готовить 10–15 минут, периодически помешивая.
4. Чеснок порезать очень мелко и добавить к овощам. Посолить, поперчить и добавить порезанное соевое мясо. 100 мл воды комнатной температуры смешать с мукой, можно взбить блендером, чтобы не было комочков. Вылить смесь к овощам, перемешать, через 2 минуты выключить огонь.
5. Включить духовку разогреваться до 180 градусов. Заполнить формочки для жульена (или обычные порционные) овощной смесью и отправить в духовку на 15 минут. Тем временем обжарить на оливковом масле отложенные раннее дольки грибов по 5 минут с каждой стороны до румяного цвета.
6. Тофу потереть на терке и посыпать им сверху жульен, отправить в духовку еще на 5 минут.
7. При подаче украсить дольками грибов и веточкой тимьяна или петрушки.
Подробный пошаговый рецепт жульена
Рыба тушеная в томате
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• Судак- 500 гр
• Морковь - 1 шт
• Лук - 1 шт
• Томатная паста - 2 столовые ложки
• Растительное масло - 50 мл
• Соль - по вкусу
2. Лук почистить и нарезать мелким кубиком.
3. В сковороде разогреть растительное масло. Оно может быть любым, но помните, что для жарки можно использовать только рафинированные виды масла. Добавьте лук и обжарьте до легкого золотистого цвета.
4. Морковь почистить и натереть на крупной терке.
5. Добавить в сковороду к луку и обжарить все вместе еще 3–5 минут.
6. Рыбное филе помыть, обсушить и нарезать некрупными кусочками.
7. Добавить рыбу в сковороду к овощам и обжаривать все вместе почти до полной готовности рыбы, – обычно это занимает около 10–15 минут. Для лучшей прожарки рыбы накройте сковороду крышкой.
8. Посолить блюдо. Добавить томатную пасту.
Подробный пошаговый рецепт блюда
Кнедли
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• Отварной картофель - 500 г
• Мука - 200 г
• Чеснок - 3-4 зубчика
• Зелень - по вкусу
• Подсолнечное масло - 2 столовые ложки
2. Соединить с мукой, замесить тесто.
3. Раскатать тесто тонкой колбаской и нарезать небольшими кусочками.
4. В кипящую подсоленную воду кидаем кнедли и отвариваем до всплытия.
5. Достаем шумовкой. Поливаем соусом из подсолнечного масла и раздавленного зубчика чеснока.
6. Можно подать кнедли в томатном соусе с прованскими травами. Посыпать зеленью.
Подробный пошаговый рецепт кнедли
Салат из авокадо и шпината с грушей
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• Авокадо - 300 г
• Груша - 150 г
• Шпинат - 200 г
• Лук - 50 г
• Тыквенные семечки - 150 г
• Сок манго - 100 мл
• Сок лайма - 50 мл
• Соевое масло - 60 мл
• Соль - по вкусу
• Перец - по вкусу
• Зира - 10 г
2. Лук очищаем, нарезаем тонкими полукольцами, выкладываем к шпинату.
3. Авокадо моем, очищаем, разрезаем пополам, нарезаем каждую половину на тонкие пластинки, отправляем вслед за луком.
4. Груши очищаем, вырезаем сердцевину с семенами, нарезаем кубиками, выкладываем к остальным ингредиентам. Также насыпаем в салат тыквенные семечки.
5. В отдельную миску наливаем сок манго и лайма, соевое масло, приправляем солью, перцем и зирой, перемешиваем.
6. Поливаем соусом салат и подаем на стол.
Подробный пошаговый рецепт салата
Постные пирожки
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• Мука - 3 стакана
• Сухие дрожжи - 1,5 чайной ложки
• Сахар - 1 чайная ложка
• Соль - 1 чайная ложка
• Капуста квашеная - 300 гр
2. Просеять муку, добавить соль и влить опару.
3. Замесить тесто, накрыть полотенцем и поставить на час в тепло
4. Капусту обжарить на растительном масле 10 минут, затем влить стакан горячей воды и тушить, пока не выпариться жидкость.
5. Из теста сформировать небольшие шарики, раскатать и положить внутрь начинку. Защипать края, чтобы получился пирожок.
6. Обжарить пирожки с двух сторон до золотистого цвета.
Подробный пошаговый рецепт пирожки
Печеные яблоки
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• Яблоки - 6 шт
• Мед - по вкусу
• Корица - по вкусу
2. Запекаем яблоки в духовке, разогретой до 180 градусов, около 30 минут.
3. Добавляем по вкусу мед и корицу.
Подробный пошаговый рецепт печеных яблок
Узвар
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• Сухофрукты - 150 г
• Сахар - ½ стакана
• Вода - 4 стакана
• Свежемороженая брусника - 50 г
2. Залить их водой, добавить ягоды брусники (предварительно их разморозив).
3. Добавить сахар.
4. Варить ягоды и фрукты 25–30 минут.
Подробный пошаговый рецепт узвара
Приятного аппетита!
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