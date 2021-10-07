Катар потратил около 200 миллиардов долларов на подготовку к чемпионату мира по футболу

По предварительным подсчетам, расходы Катара на подготовку к футбольному ЧМ, который эта страна примет в ноябре–декабре следующего года, составили около 200 миллиардов долларов. Об этом ТАСС рассказал посол Катара в России шейх Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.
– На настоящий момент Катар израсходовал на организацию турнира около 200 миллиардов долларов, – сказал посол. – В эту сумму входят расходы на строительство стадионов, метро, аэропортов, нового города, порта.
Шейх Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани выразил надежду на то, что Катар сможет организовать такой турнир, от которого весь мир придет в восторг. «Хотим, чтобы Катар всегда был передовым государством, своеобразным локомотивом, показывал бы пример во всем», – сказал посол.