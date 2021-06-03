Новый завод по производству мелованных и немелованных видов многослойного картона, построенный в ходе реализации крупного инвестиционного проекта, введен в эксплуатацию на Добрушской бумажной фабрике. Об этом Президенту доложил заместитель Премьер-министра Юрий Назаров:
– Фабрика принята в эксплуатацию, картон получаем.
– Это я уже прочитал, это здорово. Нам надо будет когда-то посмотреть на это. Картон – это прорыв, – заметил Александр Лукашенко.
Он также добавил:
– Нас тоже там "стебали" в предвыборную кампанию: ах, на улице "протестуны", а Лукашенко картоном занимается. Я всеми вопросами тогда занимался, но это был большой инвестиционный проект, и мы не будем покупать упаковки и красивые папочки. А то мы делаем сырье, отдаем в Польшу, Польша нам привозит (готовый картон. – Прим. ред.), а мы потом нарезаем эти папки. Огромный рынок упаковки, ну и спрос большой на это. И сырье свое. Это хороший момент с Добрушем.
Александр Лукашенко анонсировал визит на предприятие, чтобы воочию ознакомиться с процессом. Он также обратил внимание на необходимость закончить другие инвестпроекты, в том числе на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате:
– Не надо останавливаться. Картон получили – дальше станок надо ставить и делать упаковку. Это очень важное направление.
Фото: БЕЛТА
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Картон – это прорыв: Лукашенко прокомментировал запуск нового производства в Добруше
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