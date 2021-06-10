Карпенко: в нашей стране идет серьезная работа по формированию устойчивой системы национальной исторической памяти

Об этом министр образования Игорь Карпенко заявил, отвечая на вопросы журналистов перед парламентскими слушаниями на тему «Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования»:
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– В нашей стране идет серьезная работа по формированию устойчивой системы национальной исторической памяти, и система образования не может не находиться в контексте этой работы. Хотя сегодня звучит много критики, а много ли или мало часов истории в курсе средней школы. Но давайте скажем откровенно: в советское время у нас было три часа истории в неделю, сейчас – два. Почему? Во-первых, мы в субботу не занимаемся, у нас шестой школьный день. Вроде бы мы добавили одиннадцатый школьный год, но с другой стороны, мы же не можем, допустим, историю Великой Отечественной войны изучать в пятом или шестом классе. Должна быть какая-то историческая преемственность, выстроена определенная схема.
Игорь Карпенко подчеркнул: на эти вопросы сейчас смотрят шире.
– Во-первых, это учебные предметы. Во-вторых, внеучебная деятельность. И она действительно очень серьезная. Вот смотрите, у нас только по школам создано около 200 поисковых отрядов, которые занимаются конкретным регионом, устанавливают имена конкретных погибших в Великую Отечественную войну на этой территории бойцов и наносят их имена на памятники.
В качестве примера министр образования привел полоцкую среднюю школу № 1.
– Кроме этого, к основному учебнику у нас разработано учебное пособие «Великая Отечественная война в контексте Второй мировой». Мы его переиздали в прошлом году. Это достаточно полный объем материала по истории Великой Отечественной войны, и он может использоваться на различных уроках. В том числе на уроках белорусской и русской литературы, где изучаются соответствующие произведения различных авторов. Поэтому логично, чтобы молодой человек, особенно тот, который поступает в высшее учебное заведение, мог показать свои знания по истории как элемент гражданской зрелости, – добавил Игорь Карпенко.
Кстати, обозначил министр, в преподавании социально-гуманитарных дисциплин изменения готовятся и для высшей школы:
– Мы не будем повторять историю Беларуси, которую изучали в школе, а будем изучать историю белорусской государственности. Сегодня такой курс разрабатывается.
Во время своего выступления Игорь Карпенко также добавил:
- Учитывая важность исторических знаний в формировании мировоззрения подрастающего поколения, Министерство образования инициирует включение экзамена по истории Беларуси как обязательного при поступлении в учреждения высшего образования.
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Карпенко: в нашей стране идет серьезная работа по формированию устойчивой системы национальной исторической памяти
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