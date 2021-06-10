Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 3.05
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Карпенко: в нашей стране идет серьезная работа по формированию устойчивой системы национальной исторической памяти

Карпенко: в нашей стране идет серьезная работа по формированию устойчивой системы национальной исторической памяти

Об этом министр образования Игорь Карпенко заявил, отвечая на вопросы журналистов перед парламентскими слушаниями на тему «Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования»:

Архивное фото

– В нашей стране идет серьезная работа по формированию устойчивой системы национальной исторической памяти, и система образования не может не находиться в контексте этой работы. Хотя сегодня звучит много критики, а много ли или мало часов истории в курсе средней школы. Но давайте скажем откровенно: в советское время у нас было три часа истории в неделю, сейчас – два. Почему? Во-первых, мы в субботу не занимаемся, у нас шестой школьный день. Вроде бы мы добавили одиннадцатый школьный год, но с другой стороны, мы же не можем, допустим, историю Великой Отечественной войны изучать в пятом или шестом классе. Должна быть какая-то историческая преемственность, выстроена определенная схема.

Игорь Карпенко подчеркнул: на эти вопросы сейчас смотрят шире.

– Во-первых, это учебные предметы. Во-вторых, внеучебная деятельность. И она действительно очень серьезная. Вот смотрите, у нас только по школам создано около 200 поисковых отрядов, которые занимаются конкретным регионом, устанавливают имена конкретных погибших в Великую Отечественную войну на этой территории бойцов и наносят их имена на памятники.

В качестве примера министр образования привел полоцкую среднюю школу № 1.

– Кроме этого, к основному учебнику у нас разработано учебное пособие «Великая Отечественная война в контексте Второй мировой». Мы его переиздали в прошлом году. Это достаточно полный объем материала по истории Великой Отечественной войны, и он может использоваться на различных уроках. В том числе на уроках белорусской и русской литературы, где изучаются соответствующие произведения различных авторов. Поэтому логично, чтобы молодой человек, особенно тот, который поступает в высшее учебное заведение, мог показать свои знания по истории как элемент гражданской зрелости, – добавил Игорь Карпенко.

Кстати, обозначил министр, в преподавании социально-гуманитарных дисциплин изменения готовятся и для высшей школы:

– Мы не будем повторять историю Беларуси, которую изучали в школе, а будем изучать историю белорусской государственности. Сегодня такой курс разрабатывается. 

Во время своего выступления Игорь Карпенко также добавил:

- Учитывая важность исторических знаний в формировании мировоззрения подрастающего поколения, Министерство образования инициирует включение экзамена по истории Беларуси как обязательного при поступлении в учреждения высшего образования. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
Версия для печати
Новости и статьи
БУТБ и Санкт-Петербургская ТПП договорились о сотрудничестве
Депутаты и сенаторы обратились к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси
Знакомство с наследницей: принц Гарри и Меган Маркл представили новорожденную дочь Елизавете II
Самым популярным предметом на ЦТ в 2021 году стал русский язык
В Пинском районе территориальные войска проводят боевые стрельбы
Как восстановить работу кишечника? Рассказывает врач
Белорусы снова могут летать на отдых в Черногорию: что для этого нужно и как изменился маршрут
Мачекин: надеюсь, что с каждым годом число трудоустроенной в студенческих отрядах молодежи будет только возрастать
В Борисовском районе сельчанин по частям украл дом соседа
Кирьяк: для современного образования важна норма, связанная с внедрением принципов инклюзии
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Тонкие оттенки сметья
Студия «Союзмультфильм» выпустила линейку духов с запахами мультфильмов
Марзалюк об инициативе сделать экзамен по истории Беларуси обязательным при поступлении в вузы: это будет честно, правильно и достойно
В Минске пройдет ІІІ Международный фестиваль декоративно-прикладного искусства «ТекСтильный букет»
Андрейченко: следует повышать престиж наших учебных заведений для иностранцев
Андрей Савиных: дипломатические структуры коллективного Запада становятся элементами атаки на основу межгосударственных отношений
В Париже мусорщики устроили погром в мэрии
Во всех областях появятся мобильные комплексы заготовки крови
Прогноз погоды на 11 июня: дожди, грозы и до 27 градусов тепла
В Беларуси сегодня пройдут церемонии вручения аттестатов и выпускные вечера
Врач объяснил, можно ли заниматься спортом во время беременности
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
АЭС: зеленый двигатель экспорта
Андрейченко: культурный код нации формируется столетиями, но разрушить его можно всего за одно поколение
Мачекин: нужно не заигрывать с молодежью, а говорить с ней на одном языке
Почему подорожал торфобрикет для жителей Иканского сельсовета Борисовского района и кто в этом виноват?
Крупко: главная цель создания агрообъединений – дать новый импульс развитию сельхозпредприятий
Андрейченко: онлайн-обучение не должно стать нормой
В Столинском районе рыбак предотвратил насилие над ребенком
В Минздраве рассказали, когда второй компонент российской вакцины поступит в медучреждения
Ветеринары всегда нарасхват, а с дипломом ВГАВМ особенно
В Лошице столкнулись два Volkswagen – пострадала семилетняя девочка-пассажир
Карпенко: в нашей стране идет серьезная работа по формированию устойчивой системы национальной исторической памяти
мнение
Алексей АВДОНИН
Операция дедолларизация
Мачекин: государство создает условия, а задача молодежи – увидеть эти условия и вовремя ими воспользоваться
Андрейченко: создание образовательной системы нового типа – ключевая государственная задача
Педиатр рассказал, что должно быть в каждой дачной аптечке ребенка
В Национальном центре современных искусств проходит международная выставка гравюры, где участвуют восемь стран
В Мозырском районе при столкновении легковушек пострадал девятилетний пассажир
В Гомеле палец пятилетней девочки застрял в игрушке – на помощь пришли спасатели
В Брестской крепости более 150 пограничников-новобранцев примут присягу
В Минске травмирован 19-летний парень
СМИ: Канье Уэста подозревают в романе с Ириной Шейк
Былы кіраўнік шаркаўшчынскай гаспадаркі Павел Пальчэх дапамог узвесці ў аграгарадку царкву
мнение
Алексей ДЗЕРМАНТ
Посидим, поговорим…
Хозяйства Гродненской области с подачи Комитета госконтроля всерьез взялись за ремонт техники
Мачекин: рад, что мы сохранили распределение выпускников
На всех минских пляжах можно отдыхать и купаться: посмотрели, как проверяют водоемы на опасные бактерии
Авторы
СКАНИРУЙТЕ