Карпенко: система образования должна развиваться в интересах личности, общества, государства

Министр образования Игорь Карпенко заявил об этом на Республиканском педагогическом совете. Он отметил:

– Образование – сложная, многоуровневая система, которая пронизывает все сферы жизнедеятельности человека. Неслучайно Президент Беларуси уделяет столь пристальное внимание отрасли образования. Несомненно, система образования должна развиваться и совершенствоваться в интересах личности, общества, государства.

По словам министра, именно такой подход нашел свое отражение в основных направлениях преобразования отрасли, которые закреплены в проектах Кодекса об образовании и Концепции развития системы образования до 2030 года:

– Эти документы были размещены в свободном доступе, прошли широкое обсуждение с участием депутатского корпуса, руководителей органов государственного управления, педагогов, учащихся и студентов, представителей общественности.

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