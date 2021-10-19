Кардиолог заявил, что аспирин предупреждает тромбообразование

Аспирин препятствует агрегации тромбоцитов, сообщил в эфире программы "Жить здорово" кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман.
– Аспирин предупреждает тромбообразование, потому что не дает тромбоцитам склеиваться, – объяснил врач.
– Но готовый тромб аспирин не растворит. Для этого используются другие лекарства, например антикоагулянты, – дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
Отмечается, что антикоагулянты не только растворяют тромбы, но также предотвращают их образование.
- Если сосуд с тромбом находится в мозге, это инсульт. Если в сердце, это инфаркт, в глазу - потеря зрения, в нижних конечностях - гангрена и потеря конечности, в кишечнике - гангрена, перитонит и смерть, - обратил внимание Герман Гандельман.
- Если в легких, то это главный механизм развития вирусных пневмоний, в том числе коронавируса и гриппа. Поэтому назначение антикоагулянтов - выдающийся успех в борьбе с тромбами, - резюмировала Елена Малышева.
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