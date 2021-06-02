Врач-кардиолог Наталья Гаврилюк в эфире Пятого канала рассказала, когда резкое падение артериального давления может быть опасно для жизни.
Фото: pixabay.com
Условно опасным давлением, по словам специалиста, считается 90/60 миллиметров ртутного столба. При этом врач уточнила, что для некоторых людей такие показатели нормальны. Это связано с особенностями вегетативной нервной системы. В частности, это касается молодых худых девушек.
Однако если артериальное давление падает внезапно и впервые, нужно незамедлительно обратиться к врачу.
– Еще в сочетании с холодным потом, с болями в грудной клетке, отдышкой и тахикардией, может быть, даже с потерей сознания, – отметила Наталья Гаврилюк.
За помощью нужно обратиться, чтобы исключить инфаркт, тромбоэмболию легочной артерии, жизнеугрожающие нарушения ритма и инсульт.
Кардиолог также рассказала о передозировке препаратами для снижения давления. Если у человека, страдающего гипертензией, после приема большого количества лекарств наблюдается нехарактерная гипотензия, то необходима срочная госпитализация. В противном случае данное состояние может привести к летальному исходу.
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Кардиолог рассказала, когда низкое давление опасно для жизни
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