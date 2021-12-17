Караник: пеллетные производства позволяют переработать отходы в востребованную конечную продукцию

Пеллетные производства позволяют переработать отходы в востребованную конечную продукцию, дают новые рабочие места и поступления в бюджет регионов. Это во время открытия завода по выпуску топливных гранул в Сморгонском опытном лесхозе отметил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.





– Мы единственная страна на постсоветском пространстве, которая за годы независимости смогла нарастить площадь лесных культур. У нас действительно очень много внимания уделяется восстановлению лесов и уходу за ними. Но мы все прекрасно понимаем, что лес – это не только то, что мы должны передать своим потомкам. Лес – это еще и ценный ресурс, который позволяет увеличить поступления в бюджет, развивать новые производства и создавать новые рабочие места, – обратил внимание Караник. – Радует, что в последние годы в лесной отрасли уделяется много внимания внедрению новых технологий. Ведь та же щепа и опилки раньше были просто отходами, а позже стали сырьем, которое мы экспортировали. Сейчас же появляется все больше производств, которые позволяют это сырье превратить в достаточно маржинальный, с рентабельностью более 15 процентов, востребованный за границей конечный продукт – пеллеты. Важно, что это еще один шаг к повышению использования наших лесных ресурсов. На самом деле рациональному использованию уделяется большое внимание. В области, например, ежегодно изымается для переработки древесины меньше, чем созревает. Основная задача не изъять излишки и превратить древесину в сырье для экспорта, а повысить глубину переработки и выпускать конечную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Поэтому в Гродненской области мы создаем целые технологические цепочки: строятся перерабатывающие предприятия, занятые выпуском пилопродукции, плит, возводятся две мебельные фабрики. В совокупности это дает огромный плюс для экономики региона.





По словам председателя Гродненского облисполкома, пример сморгонского производства показывает, что такую работу надо продолжать. В регионе изучат мощности лесхозов и их сырьевую базу. К слову, это второй подобный завод в системе Минлесхоза в Гродненской области. И он, скорее всего, будет иметь свое развитие. Как раз обсуждается строительство железнодорожной ветки прямо к заводу. Такой шаг позволит грузить гранулы в составы и расширит возможности экспорта.





– Я всегда знал, что в лесное хозяйство идут неравнодушные люди, которые искренне любят лес и свою работу. В последний год я активно посещаю лесхозы и убеждаюсь в этом. Вижу, что в отрасль пришли современные технологии и техника. Это позволяет вам делать свою работу еще более эффективно и качественно, – поделился Владимир Караник своими наблюдениями. – Надеюсь, и дальше лесная отрасль области и страны будет развиваться. Главное есть: неравнодушные люди, внимание государства и стремление идти вперед.





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