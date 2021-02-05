Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.63
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Канадские газеты вышли с пустыми страницами: протестуют против Google и Facebook. Узнали, в чем интрига

Канадские газеты вышли с пустыми страницами: протестуют против Google и Facebook. Узнали, в чем интрига

Ряд канадских газет 4 февраля выпустили номера с пустой передовицей, задавшись целью призвать читателей задуматься: а что, если бы новостей не было? Так СМИ протестуют против политики Google и Facebook, требуя у тех компенсации за рекламу и неоплаченный журналистский труд.  Хотя на самом деле проблема гораздо глубже банального распределения доходов. 

Что говорят медиа?

Объединение СМИ Канады намерено «дойти до Оттавы» с требованиями к правительству вмешаться в отношения между глобальными корпорациями и местными медиа. Вопросы к Google и Facebook у журналистов заключаются вот в чем: американские компании не платят канадским СМИ за новости, которые размещаются у Google и Facebook на сайтах, и при этом зарабатывают на рекламе «вокруг» этих новостей. Ситуация, по мнению журналистов, осложняется масштабами влияния Google и Facebook на канадском диджитал-рынке. Согласно исследованию, опубликованному Объединением СМИ в сентябре 2020-го, эти две корпорации образуют дуополию, которая контролирует 60-90% рекламы в канадской сети. Они, как утверждают медиа, диктуют цены на рекламу и присваивают значительную часть прибыли (около 80%) от сделок. Это, по словам Объединения, приносит значительные убытки местным СМИ, что может привести к вырождению национальной журналистики в Канаде. 


Вдобавок к этому глава Объединения Джон Хайндс назвал и другую проблему, которая возникает в Канаде из-за дуополии на рынке. Это распространение иностранного влияния. Эксперт уверен: Google и Facebook (американские – это важно – компании) за счет своей роли в сети по большей части решают, какие именно новости будут видеть канадцы. То есть, на осведомленность населения в повестке дня во многом влияют зарубежные источники. А это, в свою очередь, ставит под вопрос информационную безопасность страны.

Что говорят компании?

Коротко: с обвинениями они не согласны и доплачивать Канаде не собираются. Аргументы Google и Facebook не лишены логики. Во-первых, медиа сами решают, что размещать на своих аккаунтах. 


Во-вторых, СМИ не платят за использование стандартных сервисов корпораций – как и любые другие пользователи. А ведь это, если развернуть ситуацию в обратную сторону, тоже является товаром, за который компании могли бы получать деньги. В числе таких бесплатных, но полезных инструментов, по словам руководителя отдела общественной политики Facebook Canada Кевина Чана, бесплатное распространение новостей в соцсети, которое перенаправляет пользователей прямиком на сайты изданий. Представитель Google Лорен Скелли также подчеркнула роль поисковика в наращивании трафика для СМИ.

Что дальше?

Министр канадского наследия Стивен Гильбо заявил, что правительство намерено выдвинуть новый закон по этой теме в 2021 году. Он подчеркнул, что в планах Канады – «устранить рыночный дисбаланс между новостными СМИ и теми, кто извлекает выгоду из их работы». При этом «одноразовых инициатив», по его словам, будет недостаточно. Гильбо считает, что решение требуется «более устойчивое».


Что под этой формулировкой подразумевается, пока неясно, но министр канадского наследия отмечает: будет учитываться опыт Франции и Австралии в подобных инициативах. Эти страны уже смогли договориться с Google на оплату медиа-контента. И не они одни. Корпорация платит за новости СМИ из ряда других стран, используя специальный сервис «Витрина новостей». Он, наверняка, далеко не полностью покрывает те затраты, о которых заявляют издания, но все же является лучшей альтернативой, чем ничего. 

Тема с «Витриной новостей» на самом деле покрыта небольшой завесой тайны. Когда сервис только запускали, говорилось, что через несколько месяцев его действие распространится и на Канаду. Сам Google утверждает, что это уже произошло. Получается, канадские СМИ недовольны уже существующим компромиссом? Или они пока что просто не подключились к нему? А если последнее, хватит ли «Витрины» для запрашиваемой компенсации? Что будут делать с отказавшимся сотрудничать Facebook? И как будет решаться проблема с зарубежным влиянием?

С финансами в основном все ясно: кроме уже существующей «Витрины», варианта от Google у канадцев наверняка не будет. Что же до Facebook, речи о компромиссах с тем пока не идет. 


С влиянием же проблема так просто не решится: даже если компании согласятся на партнерство с местными изданиями, с рынка они все равно не уйдут. Никто, в общем-то, и не просит: канадские журналисты в своих высказываниях больше опираются именно на финансовую сторону вопроса, опуская другие подводные камни. Так что же, диджитал-рынок Северной Америки так и останется под управлением США? В целом, да. Пресловутая «Витрина» по задумке должна предоставлять изданиям больше свободы при размещении и маркировке своих новостей в системе, но ведь сама система существовать от этого не перестанет, верно? Значит эта частичная «свобода действий» практически фиктивна.

И главный вопрос в контексте этой мысли выходит далеко за рамки канадского газетного протеста. Если корпорации продолжают глобализоваться и укреплять свое влияние в разных странах, то насколько национальные рынки готовы противостоять этому напору? И готовы ли в принципе? Тут все зависит от степени развитости медийного института и политики конкретного государства. Но общая тенденция выглядит неутешительно. Поэтому вполне может быть, что в скором миру придется пересматривать концепцию информационной безопасности. Когда – лишь вопрос времени.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Канадские газеты вышли с пустыми страницами: протестуют против Google и Facebook. Узнали, в чем интрига
Беларусь достигла государственной зрелости и умеет принимать самостоятельные решения - Жук
Запад почему-то присвоил себе право диктовать свою волю всему миру - политолог
Американская певица заявила, что в доме Мэрилина Мэнсона есть «комната для изнасилований»
800 новых станций обезжелезивания, работа по замене теплосетей и планы по увеличению использования ТКО: Минжилкомхоз подвел итоги года и очертил перспективы
На нефтезаводе в Уфе произошел пожар
Разрешение на проведение ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 выдано четырем частным лабораториям
Экономике США потребуется 10 лет на восстановление полной занятости населения - Байден
Минское «Динамо» проиграло «Витязю» в чемпионате КХЛ
Исаченко: в работе с обращениями граждан важно более активно использовать соцсети
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Нет, я не Байден, я – другой
Число привившихся от коронавируса в мире превысило число инфицированных
В Гомеле вынесли приговор администратору деструктивного Telegram-канала
Все насосы первого энергоблока БелАЭС работают в штатном режиме - Минэнерго
В Британии менее 1% пациентов сообщили о побочных эффектах после вакцинации
ГАИ в выходные усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения на дорогах
Более 1 тыс. саженцев высадила молодежь Гомельской области в 2020 году
Футболисты "Шахтера" обыграли "Пюник" на сборе в ОАЭ
Торжественный пуск природного газа состоялся в деревне Ског Сенненского района
Физики разделили квантовый компьютер на две части, удаленные друг от друга на 60 метров
Страну замело: какими фото делились белорусы в Instagram на этой неделе
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хунта в голове
Итоги студотрядовского движения подвели в Бресте
Воспаление языка и не только. Ученые выявили новые симптомы COVID-19
В Минске многодетным семьям предлагают разные варианты жилья
Зимние развлечения и искусство: топ-6 идей для отличных выходных
Кочанова обсудила с активом Молодежного парламента и БРСМ их деятельность и перспективы
Наталья Кочанова встретилась со студентами Полоцкого колледжа
Министры в феврале проведут приемы граждан в регионах
«Подношение С.Ю. Жуковскому» – выставка международных живописных пленэров открылась в Бресте
Помощников вызывали? Активисты Минской городской организации БРСМ помогают в расчистке улиц от снега
В 2020 году в МАРТ поступило 154 обращения о нарушении антимонопольного законодательства
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Ядерные вооружения без гонки
ГАИ призывает водителей отказаться от дальних поездок в сильный мороз
Предложения для разрешения ситуации с ЖК «Грушевский посад» представят Президенту
МИД России объявил трех европейских дипломатов персонами нон грата
Макей встретился с послом России
ОДКБ разработала план подготовки сил коллективной безопасности на 2022 год
Авантюры под бчб-флагом
Снопков: в Беларуси должна быть создана простая и понятная система налоговых обязательств
Вера Брежнева и Константин Меладзе продвигают скандинавскую ходьбу
В Могилеве идеологический актив области обсуждал новые форматы работы
В Ивановском районе браконьеры застрелили косуль
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
«Крупье» дает наводку
Спрос на кадры из-за пандемии в столице снизился на 21 процент
Умер актер из «Полицейского с Рублевки»
Как подготовить семена к севу
Авторы
СКАНИРУЙТЕ