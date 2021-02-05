Канадские газеты вышли с пустыми страницами: протестуют против Google и Facebook. Узнали, в чем интрига

Canadian newspaper proprietors hope Ottawa will follow Australia’s lead and force @Google and @Facebook to pay for the content they currently use for free. Front pages are blank so readers can “imagine if the news wasn’t there.”#journalism pic.twitter.com/cdwhVz8eeb— Robert Benzie (@robertbenzie) February 4, 2021
Что говорят медиа?Объединение СМИ Канады намерено «дойти до Оттавы» с требованиями к правительству вмешаться в отношения между глобальными корпорациями и местными медиа. Вопросы к Google и Facebook у журналистов заключаются вот в чем: американские компании не платят канадским СМИ за новости, которые размещаются у Google и Facebook на сайтах, и при этом зарабатывают на рекламе «вокруг» этих новостей. Ситуация, по мнению журналистов, осложняется масштабами влияния Google и Facebook на канадском диджитал-рынке. Согласно исследованию, опубликованному Объединением СМИ в сентябре 2020-го, эти две корпорации образуют дуополию, которая контролирует 60-90% рекламы в канадской сети. Они, как утверждают медиа, диктуют цены на рекламу и присваивают значительную часть прибыли (около 80%) от сделок. Это, по словам Объединения, приносит значительные убытки местным СМИ, что может привести к вырождению национальной журналистики в Канаде.
Вдобавок к этому глава Объединения Джон Хайндс назвал и другую проблему, которая возникает в Канаде из-за дуополии на рынке. Это распространение иностранного влияния. Эксперт уверен: Google и Facebook (американские – это важно – компании) за счет своей роли в сети по большей части решают, какие именно новости будут видеть канадцы. То есть, на осведомленность населения в повестке дня во многом влияют зарубежные источники. А это, в свою очередь, ставит под вопрос информационную безопасность страны.
Что говорят компании?Коротко: с обвинениями они не согласны и доплачивать Канаде не собираются. Аргументы Google и Facebook не лишены логики. Во-первых, медиа сами решают, что размещать на своих аккаунтах.
Во-вторых, СМИ не платят за использование стандартных сервисов корпораций – как и любые другие пользователи. А ведь это, если развернуть ситуацию в обратную сторону, тоже является товаром, за который компании могли бы получать деньги. В числе таких бесплатных, но полезных инструментов, по словам руководителя отдела общественной политики Facebook Canada Кевина Чана, бесплатное распространение новостей в соцсети, которое перенаправляет пользователей прямиком на сайты изданий. Представитель Google Лорен Скелли также подчеркнула роль поисковика в наращивании трафика для СМИ.
Что дальше?Министр канадского наследия Стивен Гильбо заявил, что правительство намерено выдвинуть новый закон по этой теме в 2021 году. Он подчеркнул, что в планах Канады – «устранить рыночный дисбаланс между новостными СМИ и теми, кто извлекает выгоду из их работы». При этом «одноразовых инициатив», по его словам, будет недостаточно. Гильбо считает, что решение требуется «более устойчивое».
Today’s Record and newspapers across the country have been intentionally left blank as part of the Disappearing Headlines campaign, calling on Ottawa to act to keep companies like Google/Facebook from using news content produced by local journalists without paying for it. pic.twitter.com/gn7NnIWzGo— Chris Seto (@SetoRecord) February 4, 2021
Что под этой формулировкой подразумевается, пока неясно, но министр канадского наследия отмечает: будет учитываться опыт Франции и Австралии в подобных инициативах. Эти страны уже смогли договориться с Google на оплату медиа-контента. И не они одни. Корпорация платит за новости СМИ из ряда других стран, используя специальный сервис «Витрина новостей». Он, наверняка, далеко не полностью покрывает те затраты, о которых заявляют издания, но все же является лучшей альтернативой, чем ничего.
Тема с «Витриной новостей» на самом деле покрыта небольшой завесой тайны. Когда сервис только запускали, говорилось, что через несколько месяцев его действие распространится и на Канаду. Сам Google утверждает, что это уже произошло. Получается, канадские СМИ недовольны уже существующим компромиссом? Или они пока что просто не подключились к нему? А если последнее, хватит ли «Витрины» для запрашиваемой компенсации? Что будут делать с отказавшимся сотрудничать Facebook? И как будет решаться проблема с зарубежным влиянием?
С финансами в основном все ясно: кроме уже существующей «Витрины», варианта от Google у канадцев наверняка не будет. Что же до Facebook, речи о компромиссах с тем пока не идет.
С влиянием же проблема так просто не решится: даже если компании согласятся на партнерство с местными изданиями, с рынка они все равно не уйдут. Никто, в общем-то, и не просит: канадские журналисты в своих высказываниях больше опираются именно на финансовую сторону вопроса, опуская другие подводные камни. Так что же, диджитал-рынок Северной Америки так и останется под управлением США? В целом, да. Пресловутая «Витрина» по задумке должна предоставлять изданиям больше свободы при размещении и маркировке своих новостей в системе, но ведь сама система существовать от этого не перестанет, верно? Значит эта частичная «свобода действий» практически фиктивна.
И главный вопрос в контексте этой мысли выходит далеко за рамки канадского газетного протеста. Если корпорации продолжают глобализоваться и укреплять свое влияние в разных странах, то насколько национальные рынки готовы противостоять этому напору? И готовы ли в принципе? Тут все зависит от степени развитости медийного института и политики конкретного государства. Но общая тенденция выглядит неутешительно. Поэтому вполне может быть, что в скором миру придется пересматривать концепцию информационной безопасности. Когда – лишь вопрос времени.
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