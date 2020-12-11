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Какой будет зима и какой погоды ждать в Новый год? Узнали у профессиональных и народных синоптиков

Судя по всему, древняя поговорка «Готовь летом сани…» потеряла актуальность. Зимы перестали быть лютыми, снегом не балуют, нравом отличаются мягким. Каким выдастся этот сезон и ждать ли морозов и метелей на Новый год?


В Белгидромете долгосрочных прогнозов не дают. В декабре, по их ожиданиям, будет немного теплее обычного: среднюю месячную температуру ожидают на один градус выше климатической нормы (колеблется от минус одного до минус пяти градусов). Осадков местами выпадет меньше обычного. К слову, самым теплым в истории метеонаблюдений первый месяц зимы выдался в 2006-м, тогда столбик термометра в среднем по стране показывал 2,6 тепла, что на 5,9 выше климатической нормы. А вот самый холодный рекорд декабрь поставил в 1978-м - средняя температура месяца составила минус 10 градусов. В том же году столбик термометра достиг абсолютного минимума -- на метеостанции в горпоселке Езерище Городокского района зафиксировали минус 38,6 градуса.

Какой будет зима 2020-2021, можно узнать и по народным приметам, наши предки так и делали, считает этнолог Елена Довнар-Запольская. К примеру, если рядом с вашим домом растет рябина, обратите внимание, сколько ягод на ней:

- Природа сама заботится о зимующих птицах и тем самым дает подсказки людям. Если урожай на дереве богатый, значит, зима грядет с крепкими морозами. В этом году грозди на рябинах скудные, так что скорее всего зима будет мягкой. К тому же, в мифологии восточных славян встречается понятие “рябиновые ночи”. В августе по югу, юго-западу Беларуси (это части Гродненской, Брестской и Гомельской областей) обычно проходят сильные грозы с ураганами – да такие, что выворачивает деревья и срывает крыши. Наши предки считали, страшные ночи нужны для созревания рябины, в эти ночи идет борьба добрых и злых сил. В  этом году такого не было. Прадеды считали: “Нет рябиновых ночей, зима будет беспутная”. Что касается снега, смотрели на Катеринов день (7 декабря): “прыдзе Кацярына, будзе і пярына”. Морозы к 7 декабря пришли, а вот снежной «пярыны» нет. Вероятно, вся зима будет скудная на снег. Еще простая примета, связанная с птицами: воробьи сидят высоко на ветках – это к морозам, низко - к оттепели.

Еще одним маркером того, что зима будет европейская, по словам этнолога, были теплые Покрова. Наши предки примечали, что к этому дню вся природа переходит в состояние покоя, это считалось своеобразным рубежом между осенью и зимой, первым предзимьем. Славяне присматривались к погоде в первые два дня зимы – считалось, первый день декабря предсказывал начало зимы, а второй - ее конец. В первый день зимы было около двух градусов мороза, во второй - чуть холоднее, до минус трех.

Чтобы узнать, какая будет погода в новогоднюю ночь, с нетерпением ждали 13 декабря -- день Андрея Первозванного. Говорили: «Какая погода на Андрея, такая же будет и на Новый год». Ночь на Андрея считалась судьбоносной. Завершалась гадальная неделя, и незамужние девчата семена льна высыпали на краю огорода или рядом с колодцем со словами: «Святы Андрэю, семяно сею, дай знаць, з кiм век векаваць». Хорошие всходы по весне предвещали счастливое скорое замужество.
Еще наши предки внимательно следили за погодой на «зімовага Міколу”, это 19 декабря. Его крестьяне-землеробы считали своим заступником, икона святого Николая висела в каждой хате, а люди говорили: «Да Міколы няма зімы ніколі”. Считалось, что именно Микола открывает сезон морозов. Ясный и морозный день на «Міколу” предвещал морозы до самого Крещения.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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