Какие знаки зодиака самые верные? Рейтинг от таролога

Все хотят, чтобы отношения были честные и порядочные, поэтому совсем не лишним будет обратить внимание на знак зодиака человека, с которым вас связывают романтические отношения. Специально для sb.by таролог Вероника Темная составила рейтинг самых верных знаков зодиака, тех, кому смело можно доверить свою жизнь. В срочном порядке проверяем свои половинки. Прочитав эту статью, вы узнаете больше о своем знаке и знаке партнера.



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1-е место – РАК

Это невообразимый знак никогда не дозволит в том числе и мыслить в направлении измены и уйти на сторону, но при условии, что любит. Как только Раки находят того самого человека, единственного и незаменимого, они в тот же момент прекращают любое общение, которое станет подвергать эти отношения угрозе. Интересная особенность Раков: они могут еще и распугивать вокруг себя противоположный пол. Это и вправду самые верные люди, которые отдают себя отношениям всецело, они готовы жертвовать собой ради партнера, только вот найти ответ в своем выборе для них бывает непросто, потому что далеко не все люди такие же.

2-е место – СКОРПИОН

Да, да – это не ошибка и не шутка. Скорпионам нужно какое-то время, дабы убрать собственную внутреннюю защиту и подпустить кого-либо близко к себе. Как только они доверились и раскрылись партнеру, они становятся невообразимо преданными и верными. Впрочем, если доверие падает, даже такие преданные люди, как Скорпионы, могут изменить. Ключевая первопричина, почему Скорпион может изменить, – это месть. Они могут ею отлично воспользоваться. Скорпионы часто отражают отношения как зеркало, поэтому если вы верны этому знаку, в ответ можете быть уверены в нем: они готовы отдавать ровно столько, сколько получают.

3-е место – КОЗЕРОГ

Козероги довольно серьезные люди. В случае если они состоят в серьезных отношениях, они, скорее всего, уже начали мыслить о будущем и планировать его, а отходить от своих планов им очень не нравится. Если Козероги несчастны в отношениях, они быстрее расстанутся, чем отправятся изменять. Козероги не настроены сами изменять и уж тем более изменять первыми. К тому же работа у этого знака слишком часто выходит на главное место в жизни, а об измене нет времени и мыслить.

4-е место – ДЕВА

Девы невероятно верны. У Дев, как правило, столько обязательств и дел, что им элементарно некогда иметь кого-то на стороне. Для любой Девы, будь то мужчина или женщина, отыскать напарника довольно сложно, так как они разборчивы и не всякого подпустят близко к себе. Именно поэтому менять одного партнера на другого, к которому надо еще привыкать они не будут. Девы выбирают верность. Да, кстати, Девы еще и довольно брезгливы, поэтому измена – это очень редкое явление среди представителей этого знака.

5-е место – ТЕЛЕЦ

Тельцы скорее сами уличат в измене своих партнеров, чем добровольно отправятся изменять. Как и иные знаки Зодиака, Тельцы необычайно верны и, как правило, крепко держатся за того партнера, с которым уже разделяют свою жизнь. Стоит заметить: Телец не станет изменять еще и по той причине, что ему станет элементарно лениво это делать, к тому же такого рода приключения требуют больших расходов – как материальных, так и энергетических, а Тельцы достаточно прижимисты.