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Какие новые аттракционы появятся в столичных парках

К концу апреля в Минске завершится подготовка аттракционов. К старту сезона приобретены новые аттракционы, некоторые из них уже установлены, рассказал главный инженер УП «Минскзеленстрой» Владимир Бабивский на пресс-конференции в Доме прессы.

Архивное фото

В парке Горького установлены качели вращательного действия с относительной высотой подъема порядка 10 метров. Аттракцион предназначен для детей от 8 лет. На новой детской площадке в парке Челюскинцев смонтирован самый крупный в Минске открытый трехуровневый лабиринт. Его размеры — 16 на 13 метров. Также установлен детский аттракцион «Мини-джет» и батутный аттракцион. Планируется разместить надувную батутную арену и детское колесо обозрения.

— Работа по запуску сезона аттракционов проводилась в комплексе организационно-технических мероприятий. И была начата с закрытия прошлого сезона. Все межсезонье проводился ремонт аттракционов, их обследование по дефектовке узлов, агрегатов. Работа была направлена на сохранение их работоспособности и обеспечение безопасности при их эксплуатации, — подчеркнул Бабивский.

Он также обратил внимание, что на время сезона предприятиями создается порядка 90 новых рабочих мест в городских парках, оборудованных аттракционами — парк имени 900-летия Минска, парк имени 50-летия Великого Октября, парк Челюскинцев и парк Горького.

— Весь персонал, который принимается на должности дежурного аттракциона и игрового оборудования, проходит специальную подготовку по профессии и проверку знаний в Госпромнадзоре, — рассказал главный инженер и добавил, — Это профессиональные работники, на которых возлагается помимо соблюдения нормативно-правовых документов, в том числе локальных, вопросы безопасности — посадка, высадка пассажиров, соблюдение регламента при эксплуатации аттракционов.

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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
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