Как родителям реагировать на детские истерики – советы психолога

Когда у ребенка случается истерика, родители нередко чувствуют беспомощность. Психолог Кристина Зыкова рассказывает, как спокойно и грамотно реагировать на детский крик.
– Прежде всего важно понимать, что истерики, непослушание, активность со стороны детей – это норма. Так ребенок формирует свои границы, заявляет о своих потребностях, исследует мир. В таких ситуация важно то, как родитель на это реагирует, – рассказывает психолог.
Взрослый – это опора для ребенка. Срываясь на малыша, родитель транслирует, что он сам не имеет опоры, а тогда и ребенку неоткуда брать пример для формирования своей, подчеркивает специалист.
Пытаясь сделать ребенка тихим и удобным, запрещая плакать и выражать свой гнев/агрессию/недовольство, вы подавляете естественный выход и проживание этих чувств, отмечает Кристина Зыкова.
– Подавить не значит избавиться. В таком случае агрессия будет направлена ребенком на самого себя. А это уже проблема, которую малыш возьмет с собой во взрослую жизнь, – утверждает психолог.
Каждому родителю необходим ресурс – те внутренние силы, которые дает пассивный отдых, занятие любимым делом, удовольствия.
– Воспитание детей – это сложно и энергозатратно, поэтому взрослым просто необходимо восстанавливаться. Организуйте свое пространство таким образом, чтобы обязательно накапливать и сохранять себя и свои силы. Многие родители часто ошибочно полагают, что они нужны детям 24/7, однако им нужна качественная эмоциональная обратная связь. Наполненный взрослый может дать все, а тревожный и безресурсный – ничего, – заключила Кристина Зыкова.
Фото из личного архива психолога