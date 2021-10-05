Как родителям реагировать на детские истерики – советы психолога

, – рассказывает психолог.Взрослый – это опора для ребенка. Срываясь на малыша, родитель транслирует, что он сам не имеет опоры, а тогда и ребенку неоткуда брать пример для формирования своей, подчеркивает специалист.Пытаясь сделать ребенка тихим и удобным, запрещая плакать и выражать свой гнев/агрессию/недовольство, вы подавляете естественный выход и проживание этих чувств, отмечает Кристина Зыкова., – утверждает психолог.Каждому родителю необходим ресурс – те внутренние силы, которые дает пассивный отдых, занятие любимым делом, удовольствия.– заключила Кристина Зыкова.Фото из личного архива психолога