Как родителям правильно себя вести, если в семье конфликтуют дети?

У малышей с разницей меньше трех лет напряженнее будет проходить и взросление, если хотите - из-за определенной конкуренции. У старшенького с детства будут зреть обиды и ревность к младшему, потому что с ним больше нянчатся, у него все привилегии. А младший будет завидовать старшему, потому что он больше умеет и имеет. Тогда нужно распределить приоритеты. Да, малышу больше внимания, зато за старшим право дольше посмотреть мультфильм или съесть две порции мороженого.При любых конфликтах для родителей самое главное не вставать на чью-то сторону, потому что поведение детей демонстративное и ставит цель привлечь внимание взрослых. Обычно, если родителей нет дома, их чада особо и не ссорятся. Как привести ситуацию в норму? По очереди отдельно выслушать каждого ребенка - не быть судьей, а по возможности сгладить конфликт, чтобы снизилось чувство ревности. Ну и ревность часто провоцируют сами взрослые, когда ставят одного из детей в пример другому. Образцов и шаблонов здесь искать не нужно. Так же, как и на вопрос – кого ты больше любишь – нельзя отвечать, мол, всех одинаково. Любите каждого по-своему.Наказать обоих детей, чтобы скооперировались и стали договариваться? Но невиновный, если он есть, затаит большую обиду. Другое дело при конфликте с физическими проявлениями. Тогда - развести по разным местам, прекратить всякий контакт. Психологический прессинг, когда один ребенок постоянно гнобит другого, - снова ошибка родителей. Они что-то делают не так, раз один из воспитанников чувствует себя уязвимым и чинит гадости исподтишка.Но родителям главное знать, что конфликты всё равно будут, и не стараться сразу вмешиваться. Если это пустяк - позвольте детям разобраться самим, но избавьте от нравоучений, мол, раз вы братья и сестры, то должны любить друг друга, дружить, постоянно быть вместе. Нет, это не так. Они имеют право быть по отдельности друг от друга и выражать агрессию, это естественная реакция на раздражитель. Найдите другой подход в разговоре и объясните, что разозлиться можно, но вести себя в этом случае положено иначе. Агрессия, если ее каждый раз пресекать, будет копиться внутри, и взрыв обещает быть сильным, а начнется всё с тех же пресловутых подколок.Забрать предмет спора? Но эта вещь - не цель, а лишь средство привлечения внимания. Сколько случаев, когда детям с небольшой разницей в возрасте покупают одинаковую одежду и гаджеты, а всё равно спор идет… Вообще, дети, у которых есть братья и сестры, более социализированы, им легче в обществе, всегда смогут найти выход и отстоять позицию. И как только переходный возраст минует - начнут дружить.Внимание, конечно, решает всё. Подростки идут к психологу с откровенными переживаниями. И, скорее, потому, что отношения с родителями у них натянутые, неискренние, начинаются и заканчиваются обсуждением бытовых вопросов. Не пример здесь западная психология, которая не признает границ в воспитании и провозглашает полную свободу. Подросткам как раз нужны ограничения и поддержка, чтобы искали понимания в семье, а не на улице. Сложность у них и в правильном изложении мыслей, выражении чувств, различии оттенков. Каждая мелочь в судьбе, воспитании, поведении играет большую роль. Ведь наша жизнь из мелочей и складывается.Фото из личного архива Инны Титовой