Как родителям правильно себя вести, если в семье конфликтуют дети?

Не вмешиваться, предъявлять конкретные требования, лишать предмета спора, разговаривать или наказывать обоих детей, чтобы они скооперировались и стали договариваться? Как правильно вести себя родителям, если их чада не могут что-то поделить и часто друг с другом ругаются? Консультирует психолог Витебского областного детского клинического центра Инна Титова:
- Это проблема древняя и рождается в основном из-за обид или ревности.
Как говорил австрийский инженер человеческих душ Альфред Адлер, старший ребенок словно монарх, потерявший престол. До определенного момента он был один, и весь мир, как говорится, крутился возле него. Но в семье рождается новый человечек. Минимальную оптимальную разницу между возрастами младших и старших детей психологи определили порядка 4—5 лет, потому что до трех лет ребенок - это единое целое с мамой. И уж точно не готов к тому, чтобы родители его считали старшим. В три года он начинает чувствовать первую самостоятельность, и ему можно объяснить о рождении братика или сестрички.
У малышей с разницей меньше трех лет напряженнее будет проходить и взросление, если хотите - из-за определенной конкуренции. У старшенького с детства будут зреть обиды и ревность к младшему, потому что с ним больше нянчатся, у него все привилегии. А младший будет завидовать старшему, потому что он больше умеет и имеет. Тогда нужно распределить приоритеты. Да, малышу больше внимания, зато за старшим право дольше посмотреть мультфильм или съесть две порции мороженого.
При любых конфликтах для родителей самое главное не вставать на чью-то сторону, потому что поведение детей демонстративное и ставит цель привлечь внимание взрослых. Обычно, если родителей нет дома, их чада особо и не ссорятся. Как привести ситуацию в норму? По очереди отдельно выслушать каждого ребенка - не быть судьей, а по возможности сгладить конфликт, чтобы снизилось чувство ревности. Ну и ревность часто провоцируют сами взрослые, когда ставят одного из детей в пример другому. Образцов и шаблонов здесь искать не нужно. Так же, как и на вопрос – кого ты больше любишь – нельзя отвечать, мол, всех одинаково. Любите каждого по-своему.
Наказать обоих детей, чтобы скооперировались и стали договариваться? Но невиновный, если он есть, затаит большую обиду. Другое дело при конфликте с физическими проявлениями. Тогда - развести по разным местам, прекратить всякий контакт. Психологический прессинг, когда один ребенок постоянно гнобит другого, - снова ошибка родителей. Они что-то делают не так, раз один из воспитанников чувствует себя уязвимым и чинит гадости исподтишка.
Но родителям главное знать, что конфликты всё равно будут, и не стараться сразу вмешиваться. Если это пустяк - позвольте детям разобраться самим, но избавьте от нравоучений, мол, раз вы братья и сестры, то должны любить друг друга, дружить, постоянно быть вместе. Нет, это не так. Они имеют право быть по отдельности друг от друга и выражать агрессию, это естественная реакция на раздражитель. Найдите другой подход в разговоре и объясните, что разозлиться можно, но вести себя в этом случае положено иначе. Агрессия, если ее каждый раз пресекать, будет копиться внутри, и взрыв обещает быть сильным, а начнется всё с тех же пресловутых подколок.
Забрать предмет спора? Но эта вещь - не цель, а лишь средство привлечения внимания. Сколько случаев, когда детям с небольшой разницей в возрасте покупают одинаковую одежду и гаджеты, а всё равно спор идет… Вообще, дети, у которых есть братья и сестры, более социализированы, им легче в обществе, всегда смогут найти выход и отстоять позицию. И как только переходный возраст минует - начнут дружить.
Внимание, конечно, решает всё. Подростки идут к психологу с откровенными переживаниями. И, скорее, потому, что отношения с родителями у них натянутые, неискренние, начинаются и заканчиваются обсуждением бытовых вопросов. Не пример здесь западная психология, которая не признает границ в воспитании и провозглашает полную свободу. Подросткам как раз нужны ограничения и поддержка, чтобы искали понимания в семье, а не на улице. Сложность у них и в правильном изложении мыслей, выражении чувств, различии оттенков. Каждая мелочь в судьбе, воспитании, поведении играет большую роль. Ведь наша жизнь из мелочей и складывается.
Фото из личного архива Инны Титовой
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Как родителям правильно себя вести, если в семье конфликтуют дети?
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК