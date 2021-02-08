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Как распознать опасные токсины в повседневной жизни? Объясняет нутрициолог

Токсины – вредные вещества, которые организм получает из пищи или окружающей среды. Нутрициолог Евгения Колодкина рассказала, как уберечь себя от опасного воздействия, казалось бы, безобидных предметов. 

Фото: pixabay.com

Полезной информацией специалист поделилась во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

– Многие вещи, которые разрушают наш организм, в наших глазах благополучные и безопасные. Большую часть из того, чем вы пользуетесь в повседневной жизни, можно заменить либо исключить, – обозначила она. 


К одним из самых опасных токсинов специалист по здоровому питанию отнесла вещества ксенобиотики. Это чужеродные организму химические соединения, которые схожи с нашими биологически активными веществами. Их воздействие равносильно гормонам и другим активным молекулам. В этом и есть главная проблема – то, что поступает извне, влияет на гормональный фон и даже может провоцировать различные заболевания. К последствиям воздействия ксенобиотиков эксперт отнесла аллергические реакции, ослабление иммунитета, нарушение обмена веществ, метаболический синдром и аутоиммунные заболевания. Токсикация ксенобиотиками происходит через кожу, легкие, желудочно-кишечный тракт. 


– Самые опасные ксенобиотики – ксеноэстрогены. При попадании в организм они маскируются под гормоны эстрогены. Они накапливаются и блокируют действие натуральных гормонов, вызывают множественные гормональные нарушения, – пояснила она. 

И как следствие – отеки, постоянная усталость, повышение инсулина, снижение уровня тестостерона у мужчин, различные новообразования и опухоли. 

К самым распространенным источникам ксеноэстрогенов Евгения Колодкина отнесла следующие.

Пластик и BPA (бисфенол А). Это пластиковые бутылки, посуда, детские пластмассовые игрушки. 


Пестициды и гербициды. Все фрукты и овощи выращены с их помощью, хотя это максимально токсичное вещество. Чемпион по содержанию пестицидов – клубника. 

Парабены (SLS, пав, парабены, фталаты, диоксины, формальдегиды, триклозан, фосфаты, хлор). Все это содержится в бытовой химии, средствах гигиены и косметики. При покупке перечисленного лучше обращать внимание на наличие надписи «без SLS и парабенов». При выборе косметики девушкам рекомендовано отдавать предпочтение натуральной и экопродукции. 

– Лекарственные препараты и тефлоновая посуда также содержат ксеноэстрогены. Ксеноэстрогены могут содержаться в мясе: часто животным дают гормоны роста и антибиотики. Лучше употреблять мясо выращенных в экологически благоприятных условиях животных, – уточнила эксперт. 

Нутрициолог советует реже покупать воду в пластиковых бутылках (можно приобретать в стеклянных). Лучше брать жидкость из домашнего фильтра и наливать ее в свою многоразовую бутылочку, к примеру, стеклянную или пластиковую. Овощи и фрукты она рекомендует тщательно мыть и перед употреблением снимать кожуру. Специалист призывает исключить из своего рациона питания различные консервации в металлических банках. 
Также она не рекомендует разогревать еду в пластиковых контейнерах, допустимо только в тех, на которых есть значок микроволновки. Нежелательно также кушать из алюминиевой посуды. При покупке кофе в бумажных стаканах эксперт советует сразу же выбрасывать пластиковую крышку: даже она представляет опасность. 
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