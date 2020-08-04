Как проходит первый день досрочного голосования

Сегодня в Беларуси распахнули двери около 5,7 тысячи избирательных участков. Ровно в 10:00 началось досрочное голосование на выборах Президента. Наши корреспонденты пообщались с теми, кто первый пришел отдать свой голос за наиболее достойного из кандидатов.





Гимназия № 23 расположена в центре Минска – на главном проспекте столицы, около площади Якуба Коласа. Именно здесь находится избирательный участок № 63. Председатель участковой комиссии Инна Иванова сразу подтверждает: готовность стопроцентная. В связи с эпидемиологической ситуацией для наблюдателей и избирателей предусмотрены повышенные меры безопасности:

– Мы обрабатываем дезинфицирующими средствами кабины для голосования, ручки. Конечно, позаботились и о людях с ограниченными возможностями. Для них в гимназии есть отдельный вход без ступенек, организовано место для голосования инвалидов. Хорошая рабочая обстановка. Люди настроены ответственно делать свой выбор, и каждый может прийти в тот день, когда ему удобно.

Одной из первых отдала свой голос пенсионерка Евгения Калацкая. Сразу обращаем внимание, что за спиной у нее большой рюкзак. Женщина с улыбкой поясняет:

– Все лето провожу на даче. Специально приехала, чтобы проголосовать, а сейчас – обратно. Считаю, что выбор сделать надо обязательно. Меня ужасно возмущают провокации, с которыми некоторые блогеры выступают в интернете. Вот недавно смотрела видео, так там мужчины еще и нецензурно выражались… Я голосую за знакомое, понятное и стабильное.

Для семейной четы Анатолия Кужеля и Нины Козыро досрочное голосование уже давно стало традицией. В числе первых на участок они приходили и в прошлые выборы.

– У нас есть огромное желание помочь белорусскому государству. А ведь сделать это можно, проявив активную гражданскую позицию и отдав свой голос. Наша страна, без сомнений, идет к светлому будущему. У нас все хорошо, уверен, все так и продолжится, – поделился мнением Анатолий Александрович.













Напомним, в дни досрочного голосования избирательные участки страны работают с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. Бюллетени выдаются по предъявлении паспорта или справки органов внутренних дел об утере паспорта, для военнослужащих срочной службы – военного билета. Если же у избирателя нет паспорта (например, подан в посольство на получение визы), но человек внесен в списки для голосования, бюллетень может быть выдан на основе служебного удостоверения госслужащего, студенческого билета, пенсионного удостоверения с фотографией или водительских прав.



