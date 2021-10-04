Как предотвратить инсульт в молодом возрасте? Отвечает врач

обратил внимание врач и добавил, что чаще всего острое нарушение кровоснабжения мозга у молодых людей развивается при наличии врожденных патологий.– отметил Евгений Комаровский.По словам медика, хотя в настоящее время не существует анализов, которые заранее указали бы на ранний инсульт, четко определены факторы риска: алкоголь, курение, ожирение, гиподинамия, гипертоническая болезнь, повышенный уровень сахара в крови и дефицит жидкости в организме.– резюмировал Евгений Комаровский.Фото: скриншот видео