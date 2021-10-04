Как предотвратить инсульт в молодом возрасте? Отвечает врач

Евгений Комаровский – врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий – на своем YouTube-канале рассказал, почему инсульт иногда случается в молодом возрасте, и объяснил, как предотвратить развитие данного опасного состояния.
– Инсульт может случиться в 30 лет и даже раньше, только анализов, которые способны на это указать, не существует, – обратил внимание врач и добавил, что чаще всего острое нарушение кровоснабжения мозга у молодых людей развивается при наличии врожденных патологий.
– Обнаружить это можно только с помощью компьютерной томографии, которая укажет на аномалию сосудов головного мозга, то есть на главную причину инсульта, – отметил Евгений Комаровский.
По словам медика, хотя в настоящее время не существует анализов, которые заранее указали бы на ранний инсульт, четко определены факторы риска: алкоголь, курение, ожирение, гиподинамия, гипертоническая болезнь, повышенный уровень сахара в крови и дефицит жидкости в организме.
– Если с этим есть какие-то проблемы, то риск инсульта увеличивается даже в молодом возрасте, – резюмировал Евгений Комаровский.
Фото: скриншот видео