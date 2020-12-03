Как освежить зимний гардероб: 5 советов от стилиста

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Пуховик альтернативного цвета

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Альтернативная верхняя одежда

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Шапка, шарф, перчатки

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Добавить один элемент "верх" и "низ"

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Сумка другого цвета

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Специалист считает, что в зимнем гардеробе верхняя одежда играет очень важную роль. Девушки чаще всего выбирают для холодного времени года пуховик, потому что он теплый, уютный, комфортный и универсальный. Однако и он со временем приедается, хочется чего-то нового. В этом случае стилист предлагает купить пуховик альтернативного цвета.По мнению Анны Якименко, такая часть гардероба позволит разнообразить зимние образы на каждый день, добавит вариативности, потому что ходить всю зиму в черном или темном пуховике достаточно скучно. Приобрести теплую вещь лучше в цвете хаки, серо-бежевом, серо-голубом, светло-бежевом или молочном., – посоветовала эксперт.Разнообразить свою верхнюю одежду можно, если добавить элемент, альтернативный пуховику., – рассказала стилист.В качестве альтернативы пуховику Анна Якименко также видит теплое и плотное зимнее пальто из стопроцентного кашемира на подкладке., – подчеркнула эксперт., – обратила внимание стилист.Кроме того, она добавила, что цветовая гармония в образе – это 85 процентов успеха. Если, например, у вас черный пуховик, то надевайте шапку, шарф, перчатки черного или темного цвета.Чтобы освежить гардероб, нужно добавить один элемент для верхней части тела и один для нижней. Опять же, исходя из цветовой гаммы вашего гардероба., – посоветовала Анна Якименко.Очень важно, чтобы в зимнем гардеробе была сумка альтернативного цвета., – заявила специалист.При этом стилист добавила, что альтернативой черной сумке может стать коричневая, бордовая, темно-серая, цвет хаки., – резюмировала Анна Якименко.