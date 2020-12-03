Как освежить зимний гардероб: 5 советов от стилиста

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Специалист считает, что в зимнем гардеробе верхняя одежда играет очень важную роль. Девушки чаще всего выбирают для холодного времени года пуховик, потому что он теплый, уютный, комфортный и универсальный. Однако и он со временем приедается, хочется чего-то нового. В этом случае стилист предлагает купить пуховик альтернативного цвета.
Пуховик альтернативного цветаСкриншот видео
По мнению Анны Якименко, такая часть гардероба позволит разнообразить зимние образы на каждый день, добавит вариативности, потому что ходить всю зиму в черном или темном пуховике достаточно скучно. Приобрести теплую вещь лучше в цвете хаки, серо-бежевом, серо-голубом, светло-бежевом или молочном.
– Подумайте, что лучше впишется в цветовую гамму вашего зимнего гардероба, – посоветовала эксперт.
Альтернативная верхняя одеждаСкриншот видео
Разнообразить свою верхнюю одежду можно, если добавить элемент, альтернативный пуховику.
– Это может быть как современная дубленка в более классическом дизайне, так и дубленка-авиатор, которая не теряет своей актуальности. По сравнению с пуховиком она все же выглядит по-другому, не так спортивно. И обратите внимание на то, что короткие дубленки, которые закрывают линию ягодиц, хорошо сочетаются с брюками и джинсами. А дубленку длиной на уровне колена и даже ниже сможете сочетать с зимними платьями, – рассказала стилист.
В качестве альтернативы пуховику Анна Якименко также видит теплое и плотное зимнее пальто из стопроцентного кашемира на подкладке.
– Опять же, если пуховик темный, пальто может быть другого оттенка, – подчеркнула эксперт.
Шапка, шарф, перчаткиСкриншот из видео
– Эти элементы всегда вызывают массу вопросов. Важно понимать, что, например, зимняя шерстяная шапка и осенняя шапка – это две разные шапки в плане плотности. Зимой на нас достаточно много одежды, поэтому важно учитывать цветовую гармонию между всеми этими элементами, – обратила внимание стилист.
Кроме того, она добавила, что цветовая гармония в образе – это 85 процентов успеха. Если, например, у вас черный пуховик, то надевайте шапку, шарф, перчатки черного или темного цвета.
Добавить один элемент "верх" и "низ"Скриншот видео
Чтобы освежить гардероб, нужно добавить один элемент для верхней части тела и один для нижней. Опять же, исходя из цветовой гаммы вашего гардероба.
– Подумайте, может быть, в качестве элемента "верх" вы добавите другой свитер. Может быть, какие-то темные варианты у вас уже есть, но нет свитера в молочной или в светло-бежевой гамме. То же самое касается элемента нижней части тела. Вероятно, какие-то черные или темные джинсы есть, и вы дополните свой зимний гардероб кожаными брюками или, наоборот, добавите молочные джинсы, – посоветовала Анна Якименко.
Сумка другого цветаСкриншот видео
Очень важно, чтобы в зимнем гардеробе была сумка альтернативного цвета.
– Наверняка в вашем гардеробе есть зимняя обувь черного цвета. И если у вас также есть сумка черного цвета, это не моветон. То есть черная обувь и черная сумка – это отличный вариант, – заявила специалист.
При этом стилист добавила, что альтернативой черной сумке может стать коричневая, бордовая, темно-серая, цвет хаки.
– Все зависит от цветов, которые есть у вас в гардеробе, – резюмировала Анна Якименко.