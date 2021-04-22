Как оформить и визуально расширить маленькую гостиную? Рассказала дизайнер интерьера

Далеко не у всех есть возможность увеличить площадь гостиной, однако всегда можно постараться визуально расширить пространство, а заодно сделать его более стильным и комфортным. Об основных приемах на своем YouTube-канале рассказала дизайнер интерьера Екатерина Попова.
Многофункциональная мебель, по словам специалиста, лучшее решение для маленькой гостиной. Обычный журнальный столик, например, лучше заменить мягким пуфом с дополнительным местом для подушек или пледов. Такой предмет мебели можно использовать в трех случаях: в качестве места для сидения, для чаепития и с целью хранения мелочей.
– Если у вас в семье есть дети, мягкий пуф обеспечит безопасность от столкновений с ним, – отметила дизайнер интерьера.
Также для компактной гостиной стоит приобретать подходящую по размеру мебель. Небольшая в маленькой гостиной не всегда смотрится удачно.
– Убеждение, согласно которому для маленькой площади следует выбирать маленькую мебель, не всегда верно. Нужно приобретать крупные предметы и устанавливать их на правильные места. Важно не забывать и о форме помещения, – обратила внимание специалист.
В небольших комнатах главную роль играет освещение. Оно может либо визуально расширить пространство, либо сделать его еще меньше.
– Сделайте акцент на окнах, раздвиньте шторы, позвольте солнечному свету войти в гостиную и осветить все помещение, – посоветовала дизайнер интерьера.
Иллюзию большого помещения создаст и цветной потолок.
– Можете разукрасить или наклеить на него обои. Цвет и рисунок заставить человека ненадолго сосредоточить свой взгляд на потолке, что и создаст ощущение большего размера гостиной, – считает Екатерина Попова.
А вот для стен специалист рекомендует использовать светлые нейтральные цвета.
– Темные расцветки могут сделать помещение более элегантным и подчеркнутым, однако такой прием не работают с небольшими гостиными. Используйте светлые и нейтральные тона, например, мягкий бежевый, серый или белый. Последний, в частности, наиболее сильно уменьшает чувство замкнутости и преобразую гостиную в открытое и воздушное пространство, – рассказала Екатерина Попова.
Кроме всего прочего, считает дизайнер интерьеров, отличным решением для маленькой комнаты станут визуально увеличенные окна, большие детали декора, огромные зеркала, настенные полки и единый стиль всех элементов гостиной.
Фото: скриншот видео
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Как оформить и визуально расширить маленькую гостиную? Рассказала дизайнер интерьера
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