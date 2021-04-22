Как оформить и визуально расширить маленькую гостиную? Рассказала дизайнер интерьера

Многофункциональная мебель, по словам специалиста, лучшее решение для маленькой гостиной. Обычный журнальный столик, например, лучше заменить мягким пуфом с дополнительным местом для подушек или пледов. Такой предмет мебели можно использовать в трех случаях: в качестве места для сидения, для чаепития и с целью хранения мелочей.отметила дизайнер интерьера.Также для компактной гостиной стоит приобретать подходящую по размеру мебель. Небольшая в маленькой гостиной не всегда смотрится удачно.обратила внимание специалист.В небольших комнатах главную роль играет освещение. Оно может либо визуально расширить пространство, либо сделать его еще меньше.посоветовала дизайнер интерьера.Иллюзию большого помещения создаст и цветной потолок.считает Екатерина Попова.А вот для стен специалист рекомендует использовать светлые нейтральные цвета.рассказала Екатерина Попова.Кроме всего прочего, считает дизайнер интерьеров, отличным решением для маленькой комнаты станут визуально увеличенные окна, большие детали декора, огромные зеркала, настенные полки и единый стиль всех элементов гостиной.Фото: скриншот видео