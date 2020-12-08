В Национальной библиотеке Беларуси открылась юбилейная выставка «Многогранность гения Людвига ван Бетховена», посвященная 250-летию со дня рождения немецкого композитора.
Экспозиция начала свою работу 8 декабря в зале нотных и аудиовизуальных документов.
- На выставке будут представлены нотные издания произведений Бетховена. Среди них многочисленные сонаты, концерты, квартеты, симфонии, «Missa solemnis», опера «Фиделио», балет «Творения Прометея», вокальный цикл «К далекой возлюбленной» и другие, - рассказывает автор выставки, библиотекарь первой категории Яна Ященко.
Кроме того, представленные в экспозиции аудиодокументы дают возможность прослушать сонаты для фортепиано и для скрипки, симфонии, концерт для скрипки с оркестром, увертюру «Эгмонт», багатель «К Элизе» и многие другие известные произведения Бетховена.
- Дополняют выставку книги и статьи из периодических изданий о жизни и творчестве композитора. Все экспозиции принадлежат фонду библиотеки, - уточняет специалист. – Выставка продлится до 18 февраля.
Великий композитор, дирижер и пианист Людвиг ван Бетховен является ключевой фигурой классической музыки в период между классицизмом и романтизмом, один из наиболее исполняемых композиторов в мире.
Время работы выставки соответствует режиму работы библиотеки.
Все желающие могут посетить выставку по читательскому билету или билету социокультурного центра.
Фото: nlb.by
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В НББ открылась выставка, приуроченная к 250-летию со дня рождения Бетховена
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