Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.1
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В НББ открылась выставка, приуроченная к 250-летию со дня рождения Бетховена

В НББ открылась выставка, приуроченная к 250-летию со дня рождения Бетховена

В Национальной библиотеке Беларуси открылась юбилейная выставка «Многогранность гения Людвига ван Бетховена», посвященная 250-летию со дня рождения немецкого композитора. 


Экспозиция начала свою работу 8 декабря в зале нотных и аудиовизуальных документов. 

- На выставке будут представлены нотные издания произведений Бетховена. Среди них многочисленные сонаты, концерты, квартеты, симфонии, «Missa solemnis», опера «Фиделио», балет «Творения Прометея», вокальный цикл «К далекой возлюбленной» и другие, - рассказывает автор выставки, библиотекарь первой категории Яна Ященко.

Кроме того, представленные в экспозиции аудиодокументы дают возможность прослушать сонаты для фортепиано и для скрипки, симфонии, концерт для скрипки с оркестром, увертюру «Эгмонт», багатель «К Элизе» и многие другие известные произведения Бетховена.

- Дополняют выставку книги и статьи из периодических изданий о жизни и творчестве композитора. Все экспозиции принадлежат фонду библиотеки, - уточняет специалист. – Выставка продлится до 18 февраля. 

Великий композитор, дирижер и пианист Людвиг ван Бетховен является ключевой фигурой классической музыки в период между классицизмом и романтизмом, один из наиболее исполняемых композиторов в мире. 

Время работы выставки соответствует режиму работы библиотеки.
Все желающие могут посетить выставку по читательскому билету или билету социокультурного центра.

Фото: nlb.by
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Гороскоп на 10 декабря
В НББ открылась выставка, приуроченная к 250-летию со дня рождения Бетховена
Мнения об идее Президента о трансформации Всебелорусского народного собрания в конституционный орган
Щёкин: инициатива Президента по модернизации Всебелорусского народного собрания открывает уникальную возможность формировать реальное, а не теоретическое гражданское общество
Ученые выделили около двухсот участков ДНК, связанных с формой лица
Иммунитет от нацистского вируса, выработанный в Нюрнберге, серьезно ослаб
Как создаются информационные бомбы
Подробности уникальной операции: детские онкологи и трансплантологи удалили злокачественную опухоль двухлетнему мальчику
Специальные плантации для вырубки и елки из питомника: посмотрели, как лесхозы готовятся к предновогодней торговле
У Мертвого моря впервые нашли минералы фосфора, связанные с появлением жизни на Земле
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Урок физкультуры
Как белорусский спорт втягивают в грязные политические игры
Это терроризм. В Беларуси задержаны участники преступной группировки, причастные к поджогу дома и подрыву авто в Гродненской области
Ученые объяснили, почему вредно есть сырое тесто
Беларусь и Иран будут укреплять связи в культурной и образовательной сферах
Инициатива Президента по модернизации ВНС открывает возможность формировать реальное гражданское общество
Трое лидчан избили мужчину и пытались выбросить его с пятого этажа
Скончалась легенда белорусского театра Белла Масумян
Анатолий Линевич выслушал проблемы жителей Шарковщинского района
Львы из зоопарка Барселоны перенесли коронавирус
В Гомеле мужчина выпал с шестнадцатого этажа и погиб
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Офисный планктон
Посол Франции вручил Макею копии верительных грамот
Волны армянской революции: уйдет ли Пашинян в отставку?
Житель Мстиславля дважды угонял одну и ту же машину
Обелиски великого подвига: мемориал «Вдовы. Погибших ждут вечно» в агрогородке Доры в Воложинском районе
Две дочери написали покойному отцу и получили неожиданный "ответ"
За 11 месяцев текущего года внешнеторговый оборот Китая вырос на 1,8 процента
Утвержден перечень методов исследования эффективности дезинфекционных средств в ЕАЭС
В Минске будет возрастать требовательность к организации школьного питания и качеству приготовленных блюд
Маркевич проведет прямую телефонную линию 12 декабря
В Минске увеличат объемы работ по ремонту мостов и путепроводов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
О паршивых овцах
На Брестчине приступили к ремонту техники, которая понадобится на посевной
Сельчанин проник в дом соседки и украл у нее газовую плиту и металлические бочки
ЕЭК упростила процедуры ввоза в Беларусь для 17 групп товаров
Головченко и Мишустин обсудили наращивание сотрудничества в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве
В Минске такси сбило подростка на пешеходном переходе
В БНТУ сегодня открыли Доску почета
Профсоюзы Могилевской области во взаимодействии с социальными партнерами активно поддерживают работников предприятий и медиков
Лицеист из Гомеля решил пошутить и сообщил о заложниках
Защита Ефремова попросит в кассации отменить приговор и вернуть дело на пересмотр
Азы воспитания собаки: кинолог объяснил, как отучить питомца вредничать
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хроника падающего недобомбардировщика
Валун в брестском Городском саду станет геологическим памятником природы
Ужесточенный карантинный режим в Азербайджане будет действовать до 18 января
В Новополоцке водитель сбила пешехода и скрылась с места ДТП
Авторы
СКАНИРУЙТЕ