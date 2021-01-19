Об этом заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич во время пресс-презентации основных направлений Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы.
В частности, министр пояснила, что пути реализации этой цели – оплата труда и пенсионное обеспечение. В части оплаты труда планируется обеспечивать рост зарплаты за счет производительности труда. Будет также реализован комплекс мер по снижению разрыва со среднеотраслевым уровнем, увеличена зарплата отдельных категорий работников бюджетной сферы, установлен размер минимальной заработной платы (МЗП) не менее 30% от средней заработной платы в экономике. Базовая ставка планируется на уровне не менее 55% к уровню МЗП.
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Фото: БЕЛТА
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К 2025 году реально располагаемые доходы должны вырасти минимум в 1.2 раза
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