К 2025 году планируется обеспечить все население Минска питьевой водой из подземных источников

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После прошлогодних инцидентов, связанных с водоснабжением во Фрунзенском и Московском районах, сделаны серьезные выводы, найдено решение проблемы и определены алгоритмы действий.рассказал мэр Минска.Глава столицы пояснил, что процесс будет происходить в несколько этапов. Определено, что в самом Минске уже нет возможности добывать воду из-под земли, имеющиеся источники не могут обеспечить необходимые объемы, поэтому будут задействованы станции, находящиеся в 30–40 км от города. Там будут делаться скважины, строиться водоводы, которые сейчас проектируются.– заверил Владимир Кухарев.