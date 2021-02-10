Все возникающие вопросы, связанные с водоснабжением в столице, контролируются и анализируются. Предпринимается все, чтобы работать на упреждение проблемных ситуаций. Об этом председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев заявил в эфире программы «Разговор у Президента» на телеканале «Беларусь 1».
Фото: tvr.by
После прошлогодних инцидентов, связанных с водоснабжением во Фрунзенском и Московском районах, сделаны серьезные выводы, найдено решение проблемы и определены алгоритмы действий.
– Есть поручение Главы государства к 2025 году обеспечить все население Минска питьевой водой из подземных источников. Поэтому нами разработана программа, сейчас выполняются проектные работы по данному направлению. Это довольно серьезный вопрос, потому что Фрунзенский, Московский и часть Октябрьского районов потребляют воду не из подземных источников, а это порядка 180 тыс. кубов в сутки, – рассказал мэр Минска.
Глава столицы пояснил, что процесс будет происходить в несколько этапов. Определено, что в самом Минске уже нет возможности добывать воду из-под земли, имеющиеся источники не могут обеспечить необходимые объемы, поэтому будут задействованы станции, находящиеся в 30–40 км от города. Там будут делаться скважины, строиться водоводы, которые сейчас проектируются.
– К 2025 году мы безусловно решим эту проблему, – заверил Владимир Кухарев.
Опубликовано:
513
К 2025 году планируется обеспечить все население Минска питьевой водой из подземных источников
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter