Скончался актер, участник «Stand Up Show» на телеканале ТНТ Александр Шаляпин. Ему было 42 года, сообщает РИА Новости.
Скриншот из видео
По предварительной информации, комик покончил жизнь самоубийством. Это подтвердила и представительница Шаляпина.
Сообщается, что тело стендапера с порезанными венами обнаружили около четырех утра в собственной квартире на Хорошевском шоссе.
На данный момент проводится проверка.
Ранее сообщалось, что у Шаляпина были проблемы с алкоголем, из-за чего ему пришлось покинуть популярный проект. Актер также известен по ролям в таких фильмах, как «Глухарь-2», «Бумер-2» и другие. Всего на его счету более 50 кинокартин.
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Известный комик Александр Шаляпин найден мертвым
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