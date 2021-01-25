Известный комик Александр Шаляпин найден мертвым

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По предварительной информации, комик покончил жизнь самоубийством. Это подтвердила и представительница Шаляпина.Сообщается, что тело стендапера с порезанными венами обнаружили около четырех утра в собственной квартире на Хорошевском шоссе.На данный момент проводится проверка.Ранее сообщалось, что у Шаляпина были проблемы с алкоголем, из-за чего ему пришлось покинуть популярный проект. Актер также известен по ролям в таких фильмах, как «Глухарь-2», «Бумер-2» и другие. Всего на его счету более 50 кинокартин.