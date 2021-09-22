Известный диетолог раскритиковал Малышеву

Напомним, в одном из своих видеобращений Ковальков назвал Малышеву клоуном.– задался вопросом специалист.Он добавил, что сама Малышева никак не отреагировала на его высказывания. По словам Ковалькова, он лично не знаком с Малышевой и никогда не ходил на ее передачи.Диетолог упомянул таких квалифицированных специалистов в России, как Евгений Чазов, Лео Бокерия. Он вспомнил и врачей других поколений – Федора Гааз, Сергея Боткина, Сергея Спасокуцкого, Ивана Кочергина и так далее.– подчеркнул он.При этом Ковальков добавил, что его приглашают на многие проекты. Но на некоторые из них он не ходит принципиально. Среди таких и "Пусть говорят" Андрея Малахова.Фото: скриншот видео