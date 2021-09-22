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  2. Известный диетолог раскритиковал Малышеву

Известный диетолог раскритиковал Малышеву

Во время беседы с журналисткой Лаурой Джугелия популярный российский диетолог, доктор медицинских наук и профессор Алексей Ковальков резко высказался о Елене Малышевой и объяснил, почему никогда бы не согласился принять участие в ее программе. 


Напомним, в одном из своих видеобращений Ковальков назвал Малышеву клоуном. 

– Меня не волнуют ее дворцы и дома, этим пусть занимаются компетентные органы. Меня волнует, что она опустила врачей – моих коллег. Я представил, сколько ребят заканчивали вузы и помогали людям. А она сказала, что у нас врачей-диетологов нет. Так куда же они все испарились? – задался вопросом специалист. 

Он добавил, что сама Малышева никак не отреагировала на его высказывания. По словам Ковалькова, он лично не знаком с Малышевой и никогда не ходил на ее передачи. 

Диетолог упомянул таких квалифицированных специалистов в России, как Евгений Чазов, Лео Бокерия. Он вспомнил и врачей других поколений – Федора Гааз, Сергея Боткина, Сергея Спасокуцкого, Ивана Кочергина и так далее. 

– Не вписывается она сюда со своей передачей. Насколько я заметил, на программу Малышевой теперь вообще никто не ходит. Там можно увидеть только медиков, которые с ней работают, но не новые лица. Я считаю, что это ниже моего достоинства – ходить на такую передачу. Пусть она обижается, но вот так. Это недостойно врача – сниматься в такой программе, – подчеркнул он. 

При этом Ковальков добавил, что его приглашают на многие проекты. Но на некоторые из них он не ходит принципиально. Среди таких и "Пусть говорят" Андрея Малахова. 

Фото: скриншот видео 
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