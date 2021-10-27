Израиль может разрешить вакцинированным "Спутником V" туристам въезжать в страну с 15 ноября

– рассказал агентству израильский правительственный источник.– уточнил он.Он также отметил, что если решение будет утверждено властями, в Израиль с 15 ноября смогут въезжать туристы, прошедшие полный курс вакцинации "Спутником V", при этом последняя прививка должна быть сделана не позднее чем за шесть месяцев до посещения страны.– обратил внимание израильский правительственный источник.