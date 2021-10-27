Израиль может разрешить вакцинированным "Спутником V" туристам въезжать в страну с 15 ноября

Израильское правительство одобрило инициативу министра туризма Йоэля Развозова о допуске в страну с 15 ноября иностранных путешественников, вакцинированных российским препаратом против COVID-19 "Спутник V", информирует ТАСС.
– В ходе совещания под руководством премьер-министра Нафтали Беннета была одобрена инициатива министра туризма Развозова о допуске в Израиль туристов, привитых вакциной "Спутник V", с 15 ноября, – рассказал агентству израильский правительственный источник.
– Решение по "Спутнику V" должно еще быть утверждено кабмином [Израиля], – уточнил он.
Он также отметил, что если решение будет утверждено властями, в Израиль с 15 ноября смогут въезжать туристы, прошедшие полный курс вакцинации "Спутником V", при этом последняя прививка должна быть сделана не позднее чем за шесть месяцев до посещения страны.
– [В аэропорту прилетевшие] должны будут сделать второй ПЦР-тест и пройти серологическое исследование, – обратил внимание израильский правительственный источник.