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Издательство «Белорусская энциклопедия» радует читателей новыми изданиями

В Пресс-центре Дома прессы состоялась пресс-конференция «Исторические личности в литературе. Книжные проекты от издательства "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки", выпущенные в 2020 году», приуроченная к XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке. В ней приняли участие директор РУП «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» Ольга Ванина и известная белорусская писательница, кандидат исторических наук, обладатель медали Франциска Скорины, лауреат Национальной литературной премии Наталья Голубева. Директор издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» Ольга Ванина рассказала журналистам о книгах, изданных в 2020 году, а писатель Наталья Голубева – о работах над книгами. 

Фото носит иллюстративный характер

В 2020 году вышли две книги Голубевой: «Кирилл Мазуров. О чем молчало время…» и «Надежда Грекова. Михаил Малинин. Время помнить».

– Я благодарна издательству за то, что мы сегодня начинаем возвращаться к истории двадцатого века в ракурсе переосмысления тех событий, которые тогда происходили, – отметила Наталья Голубева. – Последние годы много показали, что назрела необходимость объективно рассказать о тех событиях, о сложном, успешном и великом двадцатом веке. Эпитетов может быть много. Он был разным и неоднозначным. Там соседствовали радости и трагедии, успех и колоссальные ошибки. Уникальные достижения той страны, которая называлась Советский Союз, стали базой и основой для создания независимого суверенного белорусского государства. 

Одной из книг Натальи Голубевой, вышедшей в издательстве, стала книга об известном белорусском политическом деятеле Кирилле Мазурове. 

– Это уникальная личность в белорусской истории, – считает Голубева. – Сначала он работал в должности председателя Совета Министров БССР, затем – первым секретарем ЦК КП Белоруссии, Первым заместителем Премьер-министра СССР, работал с Алексеем Косыгиным. Это единственный белорус, который занял столь высокий пост в политической иерархии страны.

Ванина напомнила о двух сериях издательства, предназначенных для школьников: «Асветніки Беларуси», где представлены рассказы о духовных лидерах нации и «История для школьников» с хорошими иллюстрациями, в том числе архивными фотоснимками, а также картинами художников. Среди выпущенных издательством книг – научно-популярная энциклопедия о Владимире Короткевиче: 

– Она насчитывает более тысячи статей, большое количество иллюстраций, – пояснила Ванина. – Большое количество иллюстраций, портретов, всего того, что непосредственно связано с жизнью Короткевича, свидетельства и воспоминания людей, которые его лично знали. Они еще живы и с радостью поделились с нами своими воспоминаниями. 

Также среди выпущенных книг издательства работа историка и профессионального экскурсовода Ивана Сацукевича «Минск: из руин к процветанию», альбом «I рай, i боль на Песеннай Зямлi… Беларусь вачыма мастакоў 1920–1930-х гадоў», фотоальбом «Акварелия. Белорусская акварельная живопись», где собрано свыше 200 произведений 65 ведущих белорусских акварелистов, а также богатый справочный и библиографический материал. В серии «Художники земли белорусской» издан фотоальбом «Земля и небо Фердинанда Рущица». 

Все книги будут представлены на стенде издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» на ближайшей Международной книжной выставке в Минске. 

Фото: pixabay.com
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