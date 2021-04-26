В Жодино из-за прорыва трубопровода без воды оставались 6 многоквартирных домов и детский сад, передает БЕЛТА.
– 25 апреля в 14:08 спасателям поступило сообщение о прорыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 мм в городе Жодино Минской области по ул. 8 Марта, 17Б. Без холодного водоснабжения оставались 6 многоквартирных жилых домов и детский сад, – отметили в пресс-службе МЧС.
Последствия аварии устранили к вечеру. В 22:30 водоснабжение потребителей восстановлено.
В понедельник, 26 апреля, стало известно о порыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 500 мм в деревне Королищевичи Минского района. Холодная вода не поступает в 20 частных жилых домов. В настоящий момент проводятся ремонтные работы. Предполагаемое время восстановления водоснабжения – сегодня в 18:00.
Фото: pixabay.com
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Из-за аварии в Жодино 6 многоквартирных домов и детсад оставались без воды
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