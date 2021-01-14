В пункте пропуска «Мокраны» сотрудники Брестской таможни в двух грузовиках вместо бумажных конфетти выявили 690 тысяч единиц пиротехнических изделий бытового назначения стоимостью свыше миллиона рублей. Их пытались ввезти из Украины в Беларусь. Официальный представитель Брестской таможни Андрей Дубинко рассказал:
– В адрес фирмы-получателя, расположенной на территории Минского района, направлялись транспортные средства SCANIA и RENAULT с предметами народного потребления. При идентификации товаров таможенники установили, что вместо указанных в документах бумажных конфетти в грузовых отсеках полуприцепов находится свыше 690 тыс. незадекларированных новогодних хлопушек различных наименований. Кроме того, в одном из транспортных средств количество фактически имевшихся новогодних игрушек на 2 тысячи единиц превышало заявленные сведения. По результатам заключения эксперта Центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, полученного в январе 2021 года, установлено, что незадекларированные хлопушки являются пиротехническими изделиями бытового назначения развлекательного характера типа «хлопушка». В соответствии с законодательством ввезти на территорию Республики Беларусь пиротехнические изделия могут только индивидуальные предприниматели и юридические лица при наличии разрешительных документов, выдаваемых Министерством по чрезвычайным ситуациям, и, соответственно, задекларировав их. Товар изъят до решения суда, Брестской таможней проводится проверка.
Фото: customs.gov.by
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Из Украины пытались ввезти 690 тысяч единиц пиротехнических изделий
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