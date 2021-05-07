Ранее сообщалось, что из Нацбиблиотеки Испании исчезла одна книга Галилео Галилея. Но теперь в министерстве культуры страны подтвердили, что пропало пять изданий. Об этом сообщает РИА Новости.
В середине марта стало известно об исчезновении из главной библиотеки страны трактата Sidereus Nuncius (1610 года издания). При этом в самой библиотеке об этом узнали еще в 2014 году, обнаружив подмену на копию, но в полицию обратились только в 2018-м, а публично это стало известно недавно.
В ходе проверки выяснили, что в библиотеке недостает около 15 тысяч книг и документов, внесенных в базу. Из них особую ценность представляют 54 – их стоимость превышает 5 тысяч евро. Большая часть из них пропала в 1980–1990-е годы, в основном во время кражи 1987 года. Эта информация отражена в апрельском отчете испанской Национальной библиотеки.
Список всех ценных пропавших книг передан Национальной полиции.
Фото: pixabay.com
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Из Национальной библиотеки Испании пропали пять книг Галилея
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