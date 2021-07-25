Из всей сегодняшней теннисной программы на Олимпийских играх в Токио поединок между белорусом Ильей Ивашко (ATP: 66) и французом Гаэлем Монфисом (ATP: 18) получился одним из самых зрелищных и продолжительных по времени, а проходил он в условиях испепеляющей жары, при которой не то что бегать, даже просто находиться на открытом воздухе трудно. Но представитель белорусской школы тенниса преодолел все трудности и более чем за три часа взял верх над бывшей шестой ракеткой мира в трех сетах – 6:4, 4:6, 7:5.
– Были очень тяжелые условия: жара, влажность, – отметил Ивашко после игры в разговоре с корреспондентом ИД «Беларусь сегодня». – Играть, конечно, было непросто. Рад, что сумел победить.
– Сегодня вам вместе с Егором Герасимовым еще предстоит провести поединок в парном разряде. Хватит времени на восстановление?
– Посмотрим. Да, матч с Монфисом был тяжелым. Но это турнир, где такое расписание. С этим ничего нельзя поделать. Все в равных условиях. Будем стараться победить.
– Как оцените бытовые условия в Олимпийской деревне?
– Мне все очень нравится. Никаких вопросов с жильем. Кондиционеры и вообще все, что необходимо, в номерах есть. Меня полностью устраивают условия. И теннисная база – на высоком уровне. Много кортов. Все организовано очень хорошо.
– Что скажете о разнице с белорусским временем в шесть часов и том, что здесь не такой климат, как в Беларуси?
– Мы каждую неделю играем турниры по всему миру. Поэтому за два-три дня ко всему привыкаем. Я в Токио уже со вторника. И с первого дня нормально сплю. Никаких проблем нет.
– Какие в целом у вас ожидания от Олимпиады?
– Буду двигаться шаг за шагом и настраиваюсь на победу в каждом матче. А как будет, не знаю. Завтра у меня второй круг. Буду стараться выиграть. Если получится, буду стараться пройти третий. И так далее...
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Ивашко: настраиваюсь на победу в каждом матче
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