Ивашко: настраиваюсь на победу в каждом матче

– Были очень тяжелые условия: жара, влажность, – отметил Ивашко после игры в разговоре с корреспондентом ИД «Беларусь сегодня». – Играть, конечно, было непросто. Рад, что сумел победить.– Посмотрим. Да, матч с Монфисом был тяжелым. Но это турнир, где такое расписание. С этим ничего нельзя поделать. Все в равных условиях. Будем стараться победить.– Мне все очень нравится. Никаких вопросов с жильем. Кондиционеры и вообще все, что необходимо, в номерах есть. Меня полностью устраивают условия. И теннисная база – на высоком уровне. Много кортов. Все организовано очень хорошо.– Мы каждую неделю играем турниры по всему миру. Поэтому за два-три дня ко всему привыкаем. Я в Токио уже со вторника. И с первого дня нормально сплю. Никаких проблем нет.– Буду двигаться шаг за шагом и настраиваюсь на победу в каждом матче. А как будет, не знаю. Завтра у меня второй круг. Буду стараться выиграть. Если получится, буду стараться пройти третий. И так далее...