Иванкович: принятый более чем два десятилетия назад курс на сохранение промышленных предприятий машиностроительного комплекса страны был единственно верным

Об этом заявил, выступая на VI Всебелорусском народном собрании, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ» Валерий Иванкович:

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– За этот период нам удалось сохранить свои позиции на экспортном и внутреннем рынках. Сегодня 90 процентов автобусов на наших дорогах марки МАЗ. Семь из десяти единиц грузовой техники – тоже МАЗ.

Поставленные на Собрании перед страной задачи по росту производительности труда и экспортному потенциалу на предстоящий период выполнимы только при дальнейшем укреплении машиностроительного комплекса, отметил генеральный директор ОАО «Минский автомобильный завод».

При этом особенностью машиностроительного комплекса является то, что его производственный потенциал значительно больше емкости внутреннего рынка Беларуси. Поэтому 90 процентов продукции мы продаем на экспорт, подчеркнул Валерий Иванкович.



В прошедшей пятилетке объем поставок составил 19 млрд долларов, продукция предприятия поступает в 120 стран. МАЗ поставил в 2020 году на экспорт в два раза больше продукции, чем в 2015 году. Этому способствует сотрудничество с компанией «Промагролизинг». Однако могли бы достичь и большего, для чего нужно привлекать в эту работу и другие финансовые институты, считает генеральный директор ОАО «Минский автомобильный завод».