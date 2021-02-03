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Историко-культурное наследие должно приносить деньги в госбюджет

Три последних года прошли под знаком малой родины. Представители Министерства культуры, Института истории Национальной академии наук, а также местных органов власти провели пресс-конференцию и рассказали о проделанной работе и дальнейших планах по сохранению историко-культурных ценностей.

Сохранили и приумножили

В Государственный список историко-культурных ценностей внесено 5596 объектов. Наталья Хвир, начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры, отметила, что список постоянно пополняется. За 2018–2020 годы добавились 53 новые ценности. Отреставрировано более 400 объектов. Среди них – северо-западная башня Лидского замка, монумент Победы, стадион «Динамо», церковь в деревне Сынковичи, обелиск «Минск – город-герой», мемориальный комплекс «Тростенец» и так далее.  


Практически все работы по реставрации ведутся за счет государственного бюджета. В частности, в этом году в Гродненской области продолжится восстановление Гольшанского, Кревского, Новогрудского замков на деньги республиканского и областного бюджетов. Главный специалист отдела культурно-просветительской работы, искусств и учебных заведений управления культуры Гродненского областного исполнительного комитета Оксана Коханова подчеркнула, что в Гродненской области всего 697 историко-культурных ценностей:


– В 2020 году статус нематериальной ценности дан художественной практике соломоплетения и традиции приготовления «Порозовской банкухи» в Свислочском районе. К слову, банкуха с начала ХХ века, как попала в Свислочский район, сохранилась в первоначальном варианте без изменений и модных кулинарных тенденций. 
В 2020-м работы по реставрации проводились на 31 объекте в рамках Государственной инвестиционной программы «Культура Беларуси». Около 6,5 миллиона рублей было выделено из республиканского бюджета, из областного – 3,3 миллиона. 

Столичные планы

В Минске в 2021 году планируется реконструкция Дворца гражданских обрядов, кинотеатра «Победа», храма Александра Невского, Лошицкого усадебно-паркового комплекса, также близится окончание восстановления Раковского предместья. 


– В Минске ведется работа по выявлению нарушений на объектах историко-культурного наследия. Составлялись протоколы, приходилось привлекать к административной ответственности, – говорит Наталья Смольская, начальник отдела искусств управления культуры Минского городского исполнительного комитета. – По нашем городу разработано 68 зон охраны. Это составляет более половины всех объектов наследия. Мы планируем продолжать эту работу. 

Исторические объекты должны использоваться и приносить прибыль

Одно из основных направлений популяризации историко-культурных ценностей – введение этих объектов в пользование. Что это значит? 


– В Европе в исторических зданиях, сохраняя их внешний вид, располагают кафе, театры, книжные магазины, даже ночные клубы. Это нормальная практика. Нам этого не надо стесняться, – подчеркивает директор ГНУ «Института истории НАН Беларуси» Вадим Лакиза. – Конечно, следует учитывать размещение объекта в городской среде, его формы. Потому что только от продажи билетов на экскурсии стоимость реставрации не вернется в госбюджет. 

Также специалист привел примеры удачного использования исторических объектов. Например, Несвижский, Мирский замки, где проходят различные квесты, музыкальные вечера. 

– В 2019 году мы открыли археологический музей под открытым небом в Национальном парке «Беловежская пуща». Это единственный подобный объект в нашей стране, – говорит Вадим Лакиза. – И он приносит прибыль, потому что людям это интересно. В результате многолетних исследований на месте музея выявлено два десятка стоянок каменного, бронзового и железного веков. Здесь жили наши предки на протяжении многих тысячелетий, оставив после себя в земле огромный пласт истории в виде древних стоянок, селищ, городищ. 


Оксана Коханова подчеркнула, что дворцово-парковый комплекс Воловичей в Святске Гродненской области строится на средства Национального банка Республики Беларусь и планируется как многофункциональный объект.

– Конечно, Национальный банк заинтересован, чтобы была отдача от здания. Там предполагается разместить оздоровительный комплекс, ресторан, бар и музей.  

Фото: БЕЛТА
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