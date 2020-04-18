"Ислочь" выиграла у "Славии" в чемпионате Беларуси – фоторепортаж

Матч прошел на поле ФК "Минск", передает БЕЛТА.

ФК "Ислочь" победил мозырскую "Славию" со счетом 2:1 в домашнем матче 5-го тура чемпионата Беларуси.

Выявить победителя соперники смогли только во втором тайме. Сначала дважды подряд отличились футболисты "Ислочи". Так на 63-й минуте Дмитрий Комаровский с пенальти размочил ворота соперников, а на 73 минуте Николай Януш забил второй гол.

Мозыряне забили на 77-й минуте, когда Френсис Нар сначала сократил разрыв, а чуть позже едва не сравнял счет, но голкипер Егор Хаткевич отразил его удар с близкого расстояния.