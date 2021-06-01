Интенсив для бойцов МООП и волонтеров «Доброе сердце» прошел в Бресте

Участниками мероприятия стали учащиеся средних специальных учебных заведений и студенты вузов, а также представители областного управления МЧС, областных организаций ОСВОД и ОО «БРСМ».Молодым людям показали способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Напомнили о правилах безопасного поведения на водоемах и акваториях рек. После чего состоялась экскурсия по образовательному центру., – отметил первый секретарь ОК ОО «БРСМ» Юрий Сегенюк.Фото: БРСМ