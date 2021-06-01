Интенсив для участников молодежных отрядов охраны правопорядка и волонтеров «Доброе сердце» состоялся в брестском образовательном центре безопасности МЧС.
Участниками мероприятия стали учащиеся средних специальных учебных заведений и студенты вузов, а также представители областного управления МЧС, областных организаций ОСВОД и ОО «БРСМ».
Молодым людям показали способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Напомнили о правилах безопасного поведения на водоемах и акваториях рек. После чего состоялась экскурсия по образовательному центру.
– На Брестчине осуществляют свою деятельность 186 волонтерских отрядов, в состав которых входят 3030 человек. Такие мероприятия помогают ребята узнать много полезной и нужной информации. Например, как оказывать первую медицинскую помощь или порядок действий в различных чрезвычайных ситуациях. Подобные интенсивы продолжатся и далее, – отметил первый секретарь ОК ОО «БРСМ» Юрий Сегенюк.
Фото: БРСМ
Опубликовано:
741
Интенсив для бойцов МООП и волонтеров «Доброе сердце» прошел в Бресте
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter