Интеллектуальный квест ждал школьников в Президентской библиотеке

Участниками праздника стали учащиеся столичной средней школы № 92 – отличники учебы, призеры районных и городских конкурсов в творческих и спортивных дисциплинах. А организаторами праздника выступили член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Марина Шкроб, сама Президентская библиотека, а также Заводское (г. Минска) районное объединение организаций профсоюзов.По словам Марины Шкроб, выбор места проведения праздника вполне логичен:Второй тип подарков парламентарий пояснила так:История Президентской библиотеки Беларуси насчитывает более трех четвертей века. Основанная в 1933 году как филиал Государственной библиотеки БССР им. В. И. Ленина и библиографического института БССР им. В. И. Ленина при Доме Правительства, она осуществляла функции научного справочно-информационного центра по вопросам права, государственного управления и экономики. В марте 1938-го филиал был реорганизован в самостоятельную Правительственную библиотеку им. А. М. Горького, обслуживающую работников государственных органов власти и других пользователей.В 1994 году Правительственная библиотека была переименована в Президентскую библиотеку и переведена в подчинение Администрации Президента. С этого момента библиотека выполняет функции главного отраслевого библиотечно-информационного центра в республике по праву, экономике, политике, проблемам госуправления и парламентаризма. Вся деятельность Президентской библиотеки Беларуси направлена на содействие укреплению и развитию белорусской государственности, а также правовому, духовному, культурному, социальному и экономическому развитию белорусского общества.