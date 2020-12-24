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Интеллектуальный квест ждал школьников в Президентской библиотеке

Дед Мороз и Снегурочка и настоящий интеллектуальный квест, а по его итогам – сладкие и интеллектуальные подарки ожидали сегодня минских школьников, посетивших Президентскую библиотеку Беларуси. Праздничное мероприятие состоялось в рамках проходящей по всей стране традиционной благотворительной акции «Наши дети».


Участниками праздника стали учащиеся столичной средней школы № 92 – отличники учебы, призеры районных и городских конкурсов в творческих и спортивных дисциплинах. А организаторами праздника выступили член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Марина Шкроб, сама Президентская библиотека, а также Заводское (г. Минска) районное объединение организаций профсоюзов.



По словам Марины Шкроб, выбор места проведения праздника вполне логичен:

– Это одаренные дети, можно сказать, наш золотой фонд. Поэтому мы решили, что, с одной стороны, в ходе этой акции дети получат интеллектуальную подпитку, смогу увидеть много интересного  – и, возможно, когда станут студентами, станут и постоянными читателями Президентской библиотеки. С другой стороны, мы помним, что пока это еще дети. И потому для них и Дед Мороз, и Снегурочка, и новогодний квест, и подарки  – сладкие и интеллектуальные.



Второй тип подарков парламентарий пояснила так:

– Во-первых, это экскурсия по Президентской библиотеке, позволяющая увидеть то, что видели очень мало людей в нашей стране, например закрытые фонды редких изданий. Кроме того, в качестве подарка дети унесут с собой, кроме эмоций, книгу «Путешествие про городу Минску. Город для наших детей».



История Президентской библиотеки Беларуси насчитывает более трех четвертей века. Основанная в 1933 году как филиал Государственной библиотеки БССР им. В. И. Ленина и библиографического института БССР им. В. И. Ленина при Доме Правительства, она осуществляла функции научного справочно-информационного центра по вопросам права, государственного управления и экономики. В марте 1938-го филиал был реорганизован в самостоятельную Правительственную библиотеку им. А. М. Горького, обслуживающую работников государственных органов власти и других пользователей. 



В 1994 году Правительственная библиотека была переименована в Президентскую библиотеку и переведена в подчинение Администрации Президента. С этого момента библиотека выполняет функции главного отраслевого библиотечно-информационного центра в республике по праву, экономике, политике, проблемам госуправления и парламентаризма. Вся деятельность Президентской библиотеки Беларуси направлена на содействие укреплению и развитию белорусской государственности, а также правовому, духовному, культурному, социальному и экономическому развитию белорусского общества. 

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Фото: Александр КУШНЕР
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