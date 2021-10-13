Чемоданова: нужно максимально информировать людей о том, что происходит и что планирует власть. Должен быть диалог с населением

Таким мнением поделилась начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова в эфире программы "Успеть до полуночи" на "Беларусь 1".
– Информация – это основа формирования идеологической составляющей и в столице, и в целом по всей стране. Многое зависит от того, насколько объективно и оперативно она подается и всегда ли она должна быть оперативной. Порой не стоит выдавать информацию о случившемся сразу, а сначала разобраться и заявить об этом громко. Это немаловажно. Выстроить абсолютную вертикаль в СМИ крайне сложно, но это задача номер один. Сегодня люди должны быть максимально информированы о том, что происходит, что планирует власть. Должен быть диалог с населением. Мы должны слышать запрос общества и давать компетентный ответ, – высказала точку зрения она.
По словам Чемодановой, нужно продолжать активно контролировать деятельность оппозиционных интернет-ресурсов:
– Без внимания мы это не оставим. И конечно, будем реагировать в зависимости от того, чей это ресурс, кто этим занимается и какую цель преследуют эти люди. Сегодня словом и информацией можно внести полный раздор в общество. Этого допустить нельзя. От создания хаоса и паники люди уже и так устали, – добавила она.
Фото из архива БЕЛТА