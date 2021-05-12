Индия вновь побила антирекорд по приросту погибших от COVID-19 за сутки

По сравнению с прошлыми показателями также увеличилось число новых случаев коронавируса, в среду в стране выявлено 348,4 тысячи новых случаев COVID-19. Индия занимает 2-е место в мире по числу выявленных случаев коронавируса. По последним данным минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 23,3 миллиона. Поправились более 19,3 миллиона, умерли более 254 тысяч человек.Рост числа инфицированных в стране не прекращается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,7 миллиона. Число новых заболевших уже более двух недель подряд превышает 300 тысяч человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира, и уже пять раз составляло более 400 тысяч.По данным минздрава, лидером среди штатов страны по числу заболевших остается Махараштра – за минувшие сутки там выявлены 40,9 тысячи заболевших, всего в штате медпомощь получают более 561 тысячи человек.Параллельно фиксируется и рост числа вакцинированных от коронавируса: вакцину от COVID получили более 175 миллионов человек, или почти 13% населения страны.