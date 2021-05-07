Индия установила антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Страна занимает второе место в мире по числу выявленных случаев COVID-19. По свежим данным ведомства, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 21,4 миллиона. Поправились более 17,6 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 234 тысячи человек.Рост числа заболевших в Индии не прекращается с середины февраля – число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,6 миллиона. Число новых заболевших уже более 14 дней подряд превышает 300 тысяч человек в сутки – эти показатели самые высокие в мире.По данным Минздрава, лидером среди штатов страны по числу заболевших остается Махараштра – за прошедшие 24 часа там выявлены 62,1 тысячи заболевших, всего в штате медпомощь получают более 641 тысячи человек. Следом за Махараштрой – штат Карнатака (49 058), Керала (42 464), Уттар-Прадеш (26 622) и Тамилнад (24 898).