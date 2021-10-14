Иммунолог заявил, что заболеть одновременно коронавирусом и ОРВИ невозможно

Заразиться одновременно коронавирусной инфекцией и простудными заболеваниями невозможно, сообщил в эфире программы "Жить здорово" врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
– Когда вирус какой-то простуды попадает в организм, начинает вырабатываться интерферон. Это вещество обладает противовирусным эффектом и специальным образом работает с клетками, чтобы они вырабатывали защиту против инфекции, – объяснил иммунолог.
В дополнение врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева сказала, что интерферон действует против всех известных вирусов.
– В течение некоторого времени, когда уровень интерферона высок, заразиться еще и другим вирусом невозможно, – обратил внимание иммунолог.
– Заражение может быть одно за другим, но должно пройти время после того, как пациент перенес одну вирусную инфекцию, – резюмировала Елена Малышева.