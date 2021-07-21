Межведомственная комиссия (МВК) по борьбе с COVID-19 в Казахстане решила размещать в СМИ имена тех, кто злостно нарушает карантинные меры и при этом знает о своем диагнозе, передает ТАСС.
– МВК принято решение ужесточить меры в отношении лиц с "красным и желтым статусами", посещающих общественные места, которые зафиксированы через приложение Ashyq. Теперь имена нарушителей с "красным статусом" карантинного режима будут публиковаться в средствах массовой информации, – рассказали в пресс-службе правительства республики.
Приложение для смартфонов Ashyq закрепляет за зарегистрированными в нем гражданами определенный цветовой статус, который выбирается в зависимости от уровня эпидемической безопасности. Люди с "красным статусом" имеют некоторые ограничения передвижения, к тому же они обязаны придерживаться строгого режима домашней изоляции, если пребывают на амбулаторном наблюдении. Граждане с "желтым статусом" имеют частичное ограничение передвижения. В базе данных такой пациент числится контактным, благодаря чему лицу можно ходить за покупками в продуктовые и хозяйственные магазины, а также аптеки, расположенные не далее 500 метров от места домашней изоляции.
Граждане "синего статуса" запретов в передвижении не имеют. Ограничения касаются их только в местах, где требуется наличие ПЦР-теста. "Зеленый статус" указывает на то, что препятствий в передвижении нет, а человек обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на коронавирусную инфекцию.
Фото: pixabay.com
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Имена злостных нарушителей карантинного режима в Казахстане будут размещать в СМИ
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