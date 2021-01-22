Основатель компаний Tesla и SpaceХ Илон Маск пообещал заплатить 100 миллионов долларов создателям наилучшей технологии по улавливанию и хранению углекислого газа. Об этом сообщает Lenta.ru.
Предприниматель анонсировал конкурс на своей странице в Twitter. На следующей неделе Маск обещал раскрыть подробности своего предложения.
Под улавливанием и хранением углерода подразумевается процесс, включающий отделение углекислого газа (СО2) от промышленных и энергетических источников и долгосрочную изоляцию от атмосферы. Целью этого процесса является борьба с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.
Фото: peopletalk.ru
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Илон Маск объявил конкурс на 100 миллионов долларов
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