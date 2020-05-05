Илон Маск отправит Тома Круза в космос для съемок боевика

Голливудская звезда Том Круз, компания Илона Маска SpaceX и агентство NASA выпустят боевик, который планируется снять в космосе, пишет «Кинопоиск».

Фото: Associated Press



Проект пока остается без студии, также неизвестно, будет фильм снят в космосе частично или полностью. На данный момент известно только, что картина не станет продолжением франшизы «Миссия: невыполнима».

Том Круз известен своей любовью к экстремальным съемкам. Так, актер прыгал с парашютом 106 раз ради одной сцены, забирался на самое высокое здание в мире и задерживал дыхание под водой на шесть минут. На съемках шестой части «Миссии» он сломал колено, прыгая с одного здания на другое.

Новые фильмы с участием трехкратного обладателя «Золотого глобуса» задерживаются из-за пандемии коронавируса: премьеру боевика «Топ Ган: Мэверик» перенесли с июля на декабрь 2020-го, а старт съемок седьмой «Миссии» отложили на неопределенный срок.