У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок

Американский миллиардер, бизнесмен (сооснователь и совладелец PayPal, SpaceX и Tesla) Илон Маск и его подруга певица Граймс (настоящее имя Клэр Буше) стали родителями. Об этом предприниматель сообщил на своей странице в Твиттере.

По словам Маска, мама и ребенок чувствуют себя хорошо, передает РИА Новости.

Для Граймс это первый ребенок, у Маска же есть пятеро детей от его первой жены Жюстин Уилсон. С Жюстин Маск учился в одном университете в Канаде. Они поженились в 2000 году, а в 2008 брак распался, после того как Илон увлекся британской актрисой Талулой Райли. В 2010 Маск женился на Райли, брак продержался только два года, но в 2013 они снова поженились. Тем не менее в 2016-м пара рассталась. Позже бизнесмен встречался с бывшей женой Джонни Деппа актрисой Эмберд Херд.

С 2018 года встречается с канадской певицей и музыкантом Граймс. Маску сейчас 48 лет, его подруге 32.