Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+13 oC
USD: 2.45
EUR: 2.68
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок

У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок

Американский миллиардер, бизнесмен (сооснователь и совладелец PayPal, SpaceX и Tesla) Илон Маск и его подруга певица Граймс (настоящее имя Клэр Буше) стали родителями. Об этом предприниматель сообщил на своей странице в Твиттере.

По словам Маска, мама и ребенок чувствуют себя хорошо, передает РИА Новости.

Для Граймс это первый ребенок, у Маска же есть пятеро детей от его первой жены Жюстин Уилсон. С Жюстин Маск учился в одном университете в Канаде. Они поженились в 2000 году, а в 2008 брак распался, после того как Илон увлекся британской актрисой Талулой Райли. В 2010 Маск женился на Райли, брак продержался только два года, но в 2013 они снова поженились. Тем не менее в 2016-м пара рассталась. Позже бизнесмен встречался с бывшей женой Джонни Деппа актрисой Эмберд Херд.

С 2018 года встречается с канадской певицей и музыкантом Граймс. Маску сейчас 48 лет, его подруге 32.


Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Ветерану ВОВ из Мстиславского района Федору Криворуцкому исполнилось 97 лет
Австралия и Новая Зеландия откроют безопасные маршруты для поездок
Любецкая: законопроект об амнистии — уникальный документ
Президент сегодня ознакомится с отечественными разработками в области электротранспорта
Нефть продолжает дорожать: Brent приближается к отметке $ 29
Беларусь и Китай прорабатывают соглашение о торговле услугами и инвестициях
Boeing представил первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом
Nike пожертвует более 140 тысяч единиц одежды медработникам США и Европы
Александр Трипуть: «Любое падение может дать энергию для прыжка вверх»
Могилевский драмтеатр подготовил марафон онлайн-трансляций спектаклей ко Дню Победы
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Чует кошка
В зоне ЧАЭС ликвидировали все очаги пожаров
Тайна любви «осетина на белом коне» раскроется благодаря проекту «Партизаны Беларуси»
Альбом Бритни Спирс возглавил чарт iTunes через четыре года после выпуска
Сингапур начал клинические испытания препарата для лечения пациентов с коронавирусом
Судьба школьного учителя Андрея Барановского, организовавшего в тылу врага партизанский отряд
Шесть человек погибли в результате пожара в частном доме в Подмосковье
Еще один клип Little Big преодолел рубеж в сто миллионов просмотров
В школе агрогородка Тетерино ученики вместе с учителями к 75-летию Великой Победы открыли Стену памяти
Как созданный в партизанском отряде протез стал во всех смыслах правой рукой командира
Актера из сериала «Кухня» госпитализировали
мнение
Всеволод ШИМОВ
Италия вся на нервах
Авторы
СКАНИРУЙТЕ