Игорь Петришенко поздравил воспитанников детского дома № 7 в рамках акции «Наши дети»

Акция проводится в Беларуси на протяжение 25 лет. Это была инициатива Президента. Ведь чтобы у страны было будущее, нужно думать о сегодняшних детях. Об этом рассказал заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко во время посещения ГУО «Детский дом № 7 «Семь Я» г. Минска» в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети».
– Все дети заслуживают подарков на Новый год, на день рождения, на другие праздники. Но есть особая категория детей, которые в силу определенных жизненных обстоятельств остались без родительской заботы, тепла. И задача государства, которая успешно реализуется на протяжении этого периода, этих детей защитить перед трудностями, сделать их более коммуникабельными, научить их дружить, социализироваться в тех условиях, чему обычно учит семья, – рассказал Игорь Петришенко.
Вице-премьер подчеркнул, что за 25 лет на смену домам-интернатам пришли дома семейного типа, когда дети живут в квартирах, адаптированы к реальным условиям жизни, ходят вместе с другими ребятами в школы, гимназии.
– Это огромное достижение нашей страны. Из близлежащих государств никто не может похвастать такими успехами. Порядка 1906 детей находятся в 286 домах семейного типа. В интернатных учреждениях – 585 детей. И мы постепенно добиваемся того, чтобы каждый ребенок обрел свою семью и у него было достойное будущее.
По его словам, в искреннем новогоднем представлении, которое показали воспитанники детского дома № 7, дети проявили свои незаурядные таланты. Они не остались без подарков – сладкие сюрпризы и мультиборд.
– Мы надеемся, что и в дальнейшем социально-ориентированная политика нашей страны обеспечит достойное будущее наших детей. Каждый ребенок в нашей стране получит то образование, которое ему необходимо, получит условия занятия спортом и построения своей будущей жизни. А государство, где только возможно, подставит необходимое плечо, чтобы адаптация наших детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, была комфортна, без всяких изъянов и негативных последствий, – сделал акцент Игорь Петришенко.
Он отметил, что акция «Наши дети» будет продолжаться. В ней принимают активное не только государственные служащие, но и представители бизнес-сообщества.
В детском доме №7 сегодня проживают 67 воспитанников в 7 разновозрастных группах-семьях.
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Игорь Петришенко поздравил воспитанников детского дома № 7 в рамках акции «Наши дети»
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