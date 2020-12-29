Игорь Петришенко поздравил воспитанников детского дома № 7 в рамках акции «Наши дети»

– рассказал Игорь Петришенко.Вице-премьер подчеркнул, что за 25 лет на смену домам-интернатам пришли дома семейного типа, когда дети живут в квартирах, адаптированы к реальным условиям жизни, ходят вместе с другими ребятами в школы, гимназии.По его словам, в искреннем новогоднем представлении, которое показали воспитанники детского дома № 7, дети проявили свои незаурядные таланты. Они не остались без подарков – сладкие сюрпризы и мультиборд.– сделал акцент Игорь Петришенко.Он отметил, что акция «Наши дети» будет продолжаться. В ней принимают активное не только государственные служащие, но и представители бизнес-сообщества.В детском доме №7 сегодня проживают 67 воспитанников в 7 разновозрастных группах-семьях.